Nachtwächter und Schützen unterstützen Lebenshilfe

Lasst die Laternen leuchten! Nachtwächter und Schützen am Kastell Holten.

Oberhausen. Wenn sich die Nachtwächter in Oberhausen-Holten auf den Weg machen, geht es stets auch um Spenden für einen guten Zweck. So auch in diesem Fall.

Die Holtener Nachtwächter sind in diesem Advent wieder im Stadtnorden unterwegs. Mit Corona-Abständen und entsprechender Vorsicht geht es durch die schönen Fachwerkgassen des Stadtteils.

Stets ist auch das Kastell ein Zwischenstopp der Nachtwächter auf ihren Rundgängen an den Adventssamstagen. Traditionell ist das Kastell als Heimat der Bürger-Schützen-Gilde Holten 1308 e.V. am dritten Advent das Abschlussziel.

Seit fast 30 Jahren ist die Gilde hier zu Weihnachten stimmungsvoll präsent: Nachdem die Schützen 28 Jahre Glühwein und Schmalzschnitten angeboten hatten, ist das Angebot mit der Eröffnung des Weihnachtsmarktes am Kastell im Jahr 2013 um Würstchen und Reibekuchen erweitert worden.

Lieder und Heißgetränke

Leider mussten coronabedingt die Weihnachtsmärkte 2020 und in diesem Jahr ausfallen – gleichwohl sind die Nachtwächter jetzt auf ihrem Rundgang am Vorabend des dritten Advent von den Schützen der BSG Holten wieder mit Glühwein und alkoholfreiem Punsch empfangen und bewirtet worden. Zur besten Stimmung trugen auch die mit Holz befeuerten Körbe bei. Mit Masken, Abstand und viel Freude sangen Schützen und Nachtwächter einige Lieder und wärmten sich mit Heißgetränken. Die Schmalzschnitten wurden situationsbedingt allerdings schmerzlich vermisst.

Königspaar Veit I. und Andrea II. präsent

Auch das Königspaar der Gilde, Veit I. Seelenmeyer und Andrea II. Wiechert, ist am Kastell präsent gewesen und hat den Gästen fleißig Glühwein verkauft. Schließlich fließt der Erlös in die aktuelle Spendenaktion der Nachtwächter ein, die in diesem Jahr Geld für die Lebenshilfe sammeln.

Die Holtener Schützen freuen sich nun schon, wenn im nächsten Jahr der Weihnachtsmarkt im Stadtnorden wieder wie gewohnt starten kann.

