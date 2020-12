Stiftung fragt: Wer besitzt Werke von Carlernst Kürten?

Seine Kunst „blüht“ in etlichen Gärten und Häusern im Verborgenen – und hier öffentlich im Garten der Carlernst-Kürten-Stiftung in Unna.

Oberhausen. Der Bildhauer war mit Werken von Großplastiken bis zu Spielgeräten im Revier präsent. Zum 100. soll das Werkverzeichnis vollständig vorliegen.

Als Bildhauer war Carlernst Kürten (1921 bis 2000) ein echter Revierbürger , dessen Werke während eines langen Künstlerlebens im gesamten Ruhrgebiet private Käufer fanden.

Die Erinnerung an den vor 20 Jahren Verstorbenen prägen allerdings die Brunnen und Skulpturen für den öffentlichen Raum in seiner Heimatstadt Unna wie in vielen weiteren Städten des Ruhrgebiets und darüber hinaus. Kürtens Schaffen war äußerst umfangreich: Neben den gut bekannten Plastiken aus Edelstahl schuf der Allround-Künstler auch Holzskulpturen, Bronzeplastiken, Papierreliefs, Drucke in diversen Techniken, Zeichnungen und Malereien, selbst Schmuck, Spielobjekte und Gebrauchsgegenstände.

In einem umfangreichen Werkverzeichnis, das der Architekt Wolfgang Nathow, ein Freund von Carlernst Kürten, erstellt hat, ist dieses beeindruckende Oeuvre teils detailliert, teils aber nur rudimentär aufgenommen. Die Carlernst Kürten-Stiftung möchte im Jubiläumsjahr 2021 – Carlernst Kürten würde im April seinen 100. Geburtstag feiern – das Werkverzeichnis überarbeiten.

Darum geht der Aufruf an alle Eigentümer eines kleinen oder größeren Kürten-Werkes, vom Auflagenwerk bis zur Plastik im eigenen Garten, mit den Autoren des neuen Werkverzeichnisses Kontakt aufzunehmen, per E-Mail an info@carlernst-kuerten-stiftung.de oder unter 02303 - 983 9443 bei der Carlernst Kürten-Stiftung. Die Stiftung ist auch dankbar für Hinweise zu Werken im öffentlichen Raum oder in öffentlichen Gebäuden.