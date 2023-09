Steuern Steuererklärung: So bekommt man mehr Zeit für die Abgabe

Oberhausen. Die Oberhausener Finanzämter machen darauf aufmerksam, dass die Abgabefrist für die Steuererklärung endet. Das Zeitfenster lässt sich erweitern.

Wer seine Steuererklärung einreichen will oder muss, sollte sich beeilen. Die Abgabefrist für das Jahr 2022 endet am 2. Oktober 2023. Das ist ein Montag. Grundsätzlich empfehlen die Oberhausener Finanzämter das Online-Portal „Elster“ zur Übertragung der Daten.

Vorab: Wer seine Steuererklärung nicht rechtzeitig schafft oder Hilfe braucht, kann die Frist verschieben. Denn wenn ein Steuerberater oder ein Lohnsteuerhilfeverein eingeschaltet wird, endet die Abgabefrist erst am 31. Juli 2024. Beides kostet allerdings Geld.

Wer ist überhaupt zur Abgabe verpflichtet? Nach Angaben der Finanzämter beispielsweise Ehepaare, die beide Arbeitslohn bekommen und für das Kalenderjahr oder einen Teil des Kalenderjahres in der Steuerklassenkombination III und V besteuert wurden. Ebenso müssen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Lohnersatzleistungen (zum Beispiel Kurzarbeitergeld) oder andere Einkünfte (zum Beispiel aus Vermietung und Verpachtung) von jeweils mehr als 410 Euro im Kalenderjahr erhalten haben, eine Steuererklärung abgeben.

Steuererklärung: Belege müssen nicht mehr abgegeben werden

Wer ausschließlich Arbeitslohn bezieht, muss grundsätzlich keine Steuererklärung abgeben. Dasselbe gilt für Ehegatten in der Steuerklasse IV. Nähere Informationen zu diesem Thema gibt es auf www.finanzamt.nrw.de.

Die Oberhausener Finanzämter Süd und Nord raten zur digitalen Abgabe. Nach der Anmeldung und Registrierung unter www.elster.de kann mit der Arbeit begonnen werden. Dort gibt es hilfreiche Tipps und viele Werkzeuge, die die Steuererklärung vereinfachen.

Übrigens: Eine Belegpflicht wie früher gibt es nicht mehr. Belege müssen allerdings vorgehalten werden können, wenn das Finanzamt diese sehen möchte. Die Dokumente können dann direkt per Elster übermittelt werden. Mit der App „MeinELSTER+“ haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, ihre Belege zur Steuererklärung per Handy abzufotografieren und in der App eingescannt hochzuladen.

