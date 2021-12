Sternsingeraktion 2022 in Oberhausen: Alles auf einen Blick!

Oberhausen. Sternsinger unterwegs – das ist guter Brauch in Oberhausen. Zu diesem Jahreswechsel fallen die Aktionen ein wenig anders aus. Ein Überblick.

Bald ist es wieder so weit: Traditionell sieht man am Anfang eines jeden Jahres die Sternsingerinnen und Sternsinger durch die Straßen laufen.

Sie künden von der Geburt Jesu und bringen den Segen in jedes Haus. Darüber hinaus sammeln Sie Spenden für Kinder in Not. Die Sternsinger-Aktion ist damit die größte Spendensammlung, bei der Kinder anderen Kindern helfen.

Das diesjährige Motto lautet „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit.“ Durch die gesammelten Spenden möchte sich das Kindermissionswerk „Die Sternsinger” mit Hilfe seiner Projektpartner dafür einsetzten, dass die Kinder in den diesjährigen Partnerländern in Ägypten, Ghana und im Südsudan langfristige Unterstützung erhalten.

Die Corona-Pandemie hat die Verantwortlichen ein weiteres Mal zu einer Anpassung des Konzeptes veranlasst. So ist es in diesem Jahr kaum möglich, von Haus zu Haus zu ziehen und so die Menschen zu erreichen. Daher fallen die jeweils geplanten Aktionen anders aus.

Sterkrade

In Sterkrade befindet sich die Pfarrei St. Clemens mit den Gemeinden St. Clemens, Herz Jesu, Liebfrauen, St. Johann, St. Theresia, St. Barbara und St. Josef. In der Gemeinde St. Clemens sind die Sternsingerinnen und Sternsinger vom 5. bis 9. Januar jeweils vormittags (10.30-12.30 Uhr) und nachmittags (14 bis 16 Uhr) unterwegs. Sie werden Segenspakete in die Briefkästen aller Haushalte einwerfen. Zudem besuchen die Kinder Haushalte, die sich vorab angemeldet haben. Der Besuch findet dabei wegen des Infektionsschutzes an der frischen Luft vor dem Haus statt. Wer besucht werden möchte, kann sich unter 0208/74097793 anmelden.

Die Aussendung der Sternsinger in Herz Jesu findet am 7. Januar um 15 Uhr statt. In der Gemeinde Liebfrauen startet die Aktion vom 2. bis zum 6. Januar. Nachmittags ziehen die Sternsinger von Haus zu Haus und überbringen den Segen kontaktarm in alle Haushalte.

Zentrale Orte, an denen man die Sternsinger treffen kann, gibt es in der Gemeinde St. Johann in Holten. Samstag, 8. Januar: 15 Uhr, Barmingholtener Straße am Kreuz; 15.30 Uhr Otto-Roelen-Straße auf der Wiese; 16 Uhr am Kastell; 16.30 Uhr ASB-Seniorenzentrum; 17 Uhr Kirchplatz St. Johann Holten. Alle, die kommen, erhalten ein kleines Segenspaket. Wer nicht kommen kann, kann sich bis zum 2. Januar unter 680955 im Gemeindebüro zum „Segen to go“ anmelden.

Die Sternsingerinnen und Sternsinger in St. Theresia vom Kinde Jesu sind am 4. Januar, 6. Januar und 7. Januar in Ihrer Gemeinde unterwegs.

In der Zeit vom 28. Dezember bis zum 9. Januar sind die Sternsinger-Gruppen in der Gemeinde St. Barbara unterwegs (Anmeldung erbeten). Dies kann entweder durch einen Einwurf in den Briefkasten des Gemeindebüros oder per Mail an sternsinger-stbarbara@web.de erfolgen.

In der Gemeinde St. Josef in Schmachtendorf wird die Sternsinger-Aktion am Freitag, 7. Januar, und am Samstag, 8. Januar, gestartet.

Osterfeld

Auch rund um den Kirchturm von St. Pankratius sind die Sternsinger wieder präsent. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Die Sternsinger-Aktion erstreckt sich über die gesamte Pfarrei St. Pankratius, die die Kirchstandorte St. Marien Rothebusch, St. Antonius, St. Jakobus und St. Pankratius beinhaltet, als „Meet & Greet“. Dazu werden alle katholischen Haushalte im Pfarrgebiet Anfang Januar eine Segenskarte erhalten. In dieser Segenskarte sind eine Grußbotschaft der Sternsinger sowie die weiteren Informationen zum „Meet & Greet“ zu finden. Am Sonntag, 9. Januar, können die Sternsingerinnen und Sternsinger an den einzelnen Kirchstandorten zu den üblichen Messzeiten besucht werden. Zudem ist es auch möglich, nachmittags die Sternsinger aufzusuchen.

Alt-Oberhausen

In der Pfarrei St. Marien mit den Kirchstandorten Unsere Liebe Frau, St. Katharina, St. Johannes Evangelist und St. Marien wird der Sternsinger-Segen in die Briefkästen der Haushalte gebracht. In St. Katharina liegt der Segen jedoch ausschließlich in der Kirche aus. Wer das Haus nicht verlassen kann, kann Kontakt zur Gemeinde aufnehmen, um ebenfalls den Segen zu erhalten.

Der Segenszettel enthält den Segensaufkleber für die Tür, den Segenszettel des Bistums, die Kontoverbindung und ggf. ein Spendentütchen für Bargeldspenden. Die Sternsinger können am Donnerstag, 6. Januar, zum Gottesdienst in St. Johannes Evangelist um 14.30 Uhr, in St. Marien um 18 Uhr und in Unserer Lieben Frau um 18.15 Uhr aufgesucht werden. Zudem werden die Sternsinger in den Gottesdiensten am Wochenende des 8. Januars und 9. Januars zu sehen sein.

Spenden können in St. Katharina in die Spendenbox gelegt, im Pfarrbüro abgegeben, den Sternsingern in den Gottesdiensten überreicht oder auf das Konto der Pfarrei mit dem Stichwort „Sternsingeraktion“ überwiesen werden.

Die Gemeinden Herz Jesu und St. Joseph der Pfarrei Herz Jesu laden am Samstag, 8. Januar, um 14.30 Uhr in die Herz-Jesu-Kirche oder um 16 Uhr in die Kirche St. Joseph zur „Sternsinger-Andacht“ ein. Darüber hinaus werden die Sternsinger auch in der Heiligen Messe um 11.30 Uhr in Herz Jesu mitwirken. Bei all diesen Gelegenheiten gibt es die Möglichkeit, zu spenden und den Segen zu erhalten. Darüber hinaus nimmt das Pfarrbüro Herz Jesu Spenden zu den Öffnungszeiten oder per Briefkasteneinwurf entgegen.

In der Gemeinde St. Antonius werden die Sternsinger vom 6. bis 8. Januar alle Haushalte im Stadtteil besuchen. Spenden können unter dem Stichwort „Sternsinger St. Antonius“ auf das Konto der Pfarrei Herz Jesu überwiesen werden.

Überweisungen möglich

Das zentrale Spendenkonto lautet: Kindermissionswerk „Die Sternsinger“, Pax-Bank eG, IBAN: DE 95 3706 0193 0000 0010 31, BIC: GENODED1PAX.

Träger der Aktion Dreikönigssingen sind das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).

