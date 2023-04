Sternfahrt 2023: Auf dem Rad von Oberhausen nach Düsseldorf

Oberhausen. Unter dem Motto „1,5 Grad – nur mit uns!“ wollen Radfahrende am 7. Mai ein Zeichen setzen. Oberhausen ist auch Station.

Unter dem Motto „1,5 Grad – nur mit uns!“ wollen Radfahrende aus der Region am Sonntag, 7. Mai, ein Zeichen setzen. Mit einer Radtour nach Düsseldorf soll deutlich werden, wie wichtig das Rad für die Mobilitätswende ist. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ruft zur Teilnahme auf. In Oberhausen können Interessierte ab Hauptbahnhof mitfahren. Start ist vor der Standuhr am Haupteingang um 10 Uhr. In Mülheim trifft sich der Tross gegen 10.45 Uhr am Hauptbahnhof und fährt dann weiter. Gegen Nachmittag wollen die Reisenden die Landeshauptstadt erreichen.

Nach Angaben des ADFC machten im vergangenen Jahr rund 5000 Radfahrende mit, die im Anschluss an eine Kundgebung auf der Wiese vor dem Düsseldorfer Landtag eine gemeinsame Tour durch die Stadt drehten. „Besonders eindrucksvoll waren die Strecken, wo wir auf der Karlsstraße wendeten und den entgegenkommenden Radelnden auf der Gegenspur zujubelten“, findet ADFC-Sprecherin Gudrun Fürtges. „Auch die Fahrt über Oberkasseler und Rheinknie-Brücke machen bei ,freiem Geleit’ viel Spaß und es stellt sich wie von selbst ein Lächeln bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein.“

Die Tour führt durch den Duisburg-Mülheimer Wald nach Großenbaum. Ab dort geht es, begleitet von der Polizei, nach Kaiserswerth und am Aquazoo vorbei.

Der Fahrplan am 7. Mai:

10 Uhr: Start ab Oberhausen Hbf

10.45 Uhr: Start ab Mülheim Hbf

bis 14.30 Uhr: Sammeln der Zubringertouren am Johannes-Rau-Platz in Düsseldorf

14.30 bis 15 Uhr: Kundgebung

15 bis circa 17 Uhr: Rundfahrt durch die Düsseldorfer Innenstadt, anschließend individuelle Heimfahrt per Rad oder Zug

