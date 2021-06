Sterkrader Wald: dreister Vandalismus an einer Holzbrücke

Oberhausen. Über ein mutwillig zerbrochenes Brückengeländer im Wald ärgert sich Johannes Heiermann, der sich beruflich mit Landschaftsschutz gut auskennt.

Dreister Vandalismus mitten in der Oberhausener Natur – auf einen solchen Fall weist jetzt Johannes Heiermann, Landschafts- und Naturschutzwächter im Ruhestand, in einer aktuellen Mitteilung an die Redaktion hin.

Vandalen haben jetzt das Geländer an der Brücke des so genannten Falkegrabens am Sterkrader Wald zerstört. „Schon wieder hat die Zerstörungswut am Sterkrader Wald zugeschlagen“, ärgert sich Johannes Heiermann mit Blick auf diese Tat. „Das Geländer der Brücke des Falkegrabens wurde zerbrochen. Lange hatte es nach den Umbaumaßnahmen an der Brücke nicht gehalten. Die Holzstempel sind allerdings auch etwas schwach geraten, um der Zerstörungswut der Vandalen standzuhalten.“

Vielleicht, so sein Vorschlag, sollte man künftig doch etwas kräftigeres Material verwenden. Gleichzeitig appelliert der Oberhausener an die Bevölkerung auf der Königshardt, Beobachtungen von mutwilliger Zerstörung nicht einfach hinzunehmen, sondern „mit offenen Augen durch unsere so gefährdete Landschaft und Natur zu gehen“ – und solche Vorfälle auf jeden Fall anzuzeigen und zu melden.

