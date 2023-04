Naturschutz Sterkrader Wald: Bündnis plant Fahrraddemo am 22. April

Oberhausen. Für den Ausbau des Autobahnkreuzes sollen 5000 Bäume fallen. Ein Bündnis organisiert deshalb eine Protestaktion mit Fahrrädern.

Die nächste Protestaktion steht im Sterkrader Wald bevor: Nachdem zuletzt rund 300 Klimaaktivistinnen für den Erhalt des Waldes demonstriert hatten, ruft ein Oberhausener Bündnis am kommenden Samstag, 22. April, zu einer Fahrraddemo auf. Start ist um 12 Uhr am Sterkrader Bahnhof, anschließend ist ein Waldspaziergang ab Parkplatz Hiesfelder Straße geplant.

Nach der Entscheidung im Koalitionsausschuss von SPD, FDP und Grüne sollen mehrere Autobahnprojekte beschleunigt werden. Dazu zählt auch der in Oberhausen umstrittene Ausbau des Autobahnkreuzes AS/A3/A516.

Gegen die Pläne formiert sich seit längerer Zeit Widerstand, da für den Ausbau rund 5000 Bäume gefällt werden sollen. Einer der Gegner ist das Bündnis für den Erhalt des Sterkrader Waldes, das sich mit der Fahrraddemo an einem bundesweiten Aktionstag beteiligt. Das Bündnis nennt die Einigung der Ampel im Koalitionsstreit „einen schweren Rückschlag für eine ökologische Verkehrswende in Deutschland“: „Es ist ein Schlag ins Gesicht für hunderte Verkehrs-Bürgerinitiativen, die in jahrelangen Kämpfen gegen eine völlig überholte und klimafeindliche Verkehrspolitik, gegen wertvolle Flächenvernichtung und für Naturschutz eintreten.“

Das Bündnis fordert die sofortige Aussetzung der Pläne und eine Überprüfung des Bundesverkehrswegeplans 2023. Eine Anmeldung für die Fahrraddemo ist möglich per Mail an MobilitaetswendeJetzt@riseup.net. Mehr Infos zu den bundesweiten Aktionstage für die Mobilitätswende gibt es im Internet auf www.wald-statt-asphalt.de.

