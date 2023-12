Sterkrader Tor vermüllt: „Das kann nicht wahr sein“

Oberhausen Das Sterkrader Tor ist ein beliebtes Einkaufsziel. Doch am Wochenende bleibt offenbar viel Müll liegen. Eine Oberhausenerin ärgert sich.

Kaum ein Thema nervt die Oberhausener so sehr wie Müll: In einer aktuellen Umfrage der Stadt von Herbst 2022 gaben 94 Prozent an, dass ihnen Sauberkeit von Straßen und Plätzen wichtig ist - aber nur jeder vierte Befragte ist mit der Sauberkeit zufrieden. Wo es hakt? Zum Beispiel am Sterkrader Tor. Leserin Heike Linden schickte uns ein Bild, aufgenommen bereits am Sonntag, 17. Dezember: Imbiss-Tüten und Becher fliegen wild vor den Geschäften herum, das Pflaster ist übersät mit Unrat. „Dieser Zustand macht mich sprachlos“, sagt die Oberhausenerin.

Seit Jahren engagiert sich Heike Linden für ein saubereres Oberhausen, hat deshalb eine Patenstraße für einen Abschnitt an der Sühlstraße nahe dem Haus Ripshorst übernommen. Sechs bis sieben Stunden braucht sie, um die Böschung von Müll zu befreien.

Kurios: Es werden so viele kleine Schnapsflaschen in die Pflanzen geworfen, dass sie aufgereiht eine kunstvolle Schlange ergeben. Heike Linden hat uns auch davon ein Foto geschickt, um zu verdeutlichen, wie viel Müll achtlos weggeworfen wird.

Das ist die Ausbeute von sechs Stunden Arbeit: Heike Linden hat die Flaschen in der Böschung der Oberhausener Sühlstraße gefunden und aufgereiht. Foto: Heike Linden / Leserin

Mängel-App: Oberhausener können Müllkippen online melden

Doch der Dreck vor dem Sterkrader Tor erzürnt sie besonders. Mit seinen Supermärkten und Drogeriegeschäften ist das Sterkrader Tor ein beliebtes Einkaufszentrum. Doch am besagten Sonntag sah das Sterkrader Tor nicht einladend aus. „Das kann nicht wahr sein“, ärgert sich Heike Linden. Dass soviel Müll herumfliegt, könnte aber auch an den zahlreichen Krähen im Stadtgebiet liegen, die die Schachteln nach Essbarem durchstöbern und deshalb den Abfall in der Gegend verteilen, vermutet die Leserin.

Seit August 2023 haben Oberhausener eine neue Möglichkeit, wilde Müllkippen und Dreck zu melden. Über die Oberhausen-App können Bürgerinnen und Bürger den zuständigen Ämtern den Fundort mitteilen. 20.000mal wurde die App bereits heruntergeladen. Bis Mitte Dezember wurden so bereits 900 Mängel gemeldet.

Alternativ zu diesem Weg können Bürgerinnen und Bürger wilde Müllkippen telefonisch (0208- 825 7777) oder per Mail melden (beschwerde@oberhausen.de) melden.

