Straßenfest Sterkrader Spiel- und Sportwochenende in den Startlöchern

Oberhausen. Das beliebte Spiel- und Sportwochenende lockt traditionell viele Familien mit Kindern nach Sterkrade. Im Mai geht’s wieder rund in der City.

Den Sterkradern steht ein ganz besonderes Spiel- und Sportwochenende ins Haus. Die beliebte Familiensause steigt in diesem Jahr bereits zum 40. Mal. Den Termin für das zweitägige Fest in der Sterkrader Innenstadt kann man bereits im Kalender notieren: Maskottchen-Parade, Show- und Sportprogramm auf den Bühnen, Mitmach-Programme für Kinder – das alles gibt es am 6. und 7. Mai.

Über zehntausende Besucherinnen und Besucher freute sich das Veranstalterteam in den Vorjahren – mit Ausnahme der Corona-Zwangspause. In diesem Jahr versprechen Sterkrader Interessengemeinschaft, Stadtsportbund und Stadt Oberhausen 14 Stunden Programm auf zwei Bühnen.

Spiel- und Sportwochenende mit verkaufsoffenem Sonntag

Los geht’s am Samstag, 6. Mai, mit dem Fassanstich um 11 Uhr. Schausteller und Vereine bespielen die gesamte Sterkrader Fußgängerzone – Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr.

Am Sonntag öffnen von 13 bis 18 Uhr zudem die Geschäfte in der Sterkrader City. Und die Parade der Oberhausener Stadtmaskottchen steht für Sonntag auf dem Programm. Bereits zum zehnten Mal laufen Theo Tonne und Co. durch die Fußgängerzone.

Das detaillierte Programm werden die Veranstalter in Kürze veröffentlichen.

