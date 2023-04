Sterkrade: Wie ein Frühlingsmenü das Radfahren fördert

Die Teilnahme am Frühlingsmenü in Oberhausen-Sterkrade unterstützt das Fahren mit dem Lastenrad.

Oberhausen. In Oberhausen wird im April ein veganes Frühlingsmenü serviert. Es gibt zudem ein ganz besonderes Rahmenprogramm. Die appetitlichen Details.

Die Uhr ist vorgestellt auf Sommerzeit, abends bleibt es wieder länger hell und die ersten Bäume blühen bereits. Höchste Zeit also, auch kulinarisch die neue Jahreszeit einzuläuten.

Das dachten sich zumindest zwei Sterkraderinnen, die zusammen mit dem Team des Klumpen Moritz und dem Stadtteilbüro Sterkrade am Dienstag, 25. April, ein veganes Frühlingsmenü organisieren. Die Gäste erwartet ein leckeres Drei-Gänge-Menü mit ausschließlich saisonalen Produkten aus der Region. Ganz im Zeichen des Frühlings eben.

Für das Rahmenprogramm des Abends wird dabei ebenfalls gesorgt sein. Zwischen den Gängen können sich die Gäste auf allerlei „Dönekes“ zu einigen besonderen Sterkrader Orten freuen. Alle Gäste des Abends haben zudem die Möglichkeit, ihren ganz persönlichen Glücksort in Sterkrade zu fotografieren und per E-Mail an das Stadtteilbüro Sterkrade (citymanagement@stadtteilbüro-sterkrade.de) zu senden. Die Fotos und Glücksorte werden dann ins abendliche Programm mit aufgenommen.

Leckeres Essen in entspannter Atmosphäre

Mit dem Abend geht es den Organisatoren aber nicht nur um ein leckeres Essen in entspannter Atmosphäre, sondern auch um den guten Zweck. Denn mit jeder verkauften Karte gehen fünf Euro des Kaufpreises an die kostenlos nutzbaren E-Lastenräder in der Stadt.

Der Abend bietet also nicht nur einige kulinarische Köstlichkeiten und spannende Geschichten, sondern fördert gleichzeitig auch die Mobilität im Ort. Los geht es um 18.30 Uhr im Klumpen Moritz in der Bahnhofstraße 30. Karten gibt es für 30 Euro ausschließlich im Vorverkauf im Klumpen Moritz.

