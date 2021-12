Sterkrade: Radfahrer flüchtet vom Unfallort – Zeugen gesucht

Oberhausen. Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall, zu dem es in Sterkrade gekommen ist. Nach der Kollision mit einem Pkw ist ein Radfahrer geflüchtet.

An der Kreuzung von Postweg und Holtener Straße ist es zu einer Unfallflucht gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein dunkel gekleideter Radfahrer war am Sonntag, 19. Dezember, nachmittags auf dem Radweg am Postweg unterwegs, als sich an der Holtener Straße sein Weg mit dem einer 57-jährigen Autofahrerin kreuzte. Die Oberhausenerin hatte bei Grünlicht auf der Linksabbiegespur gewartet, um den entgegenkommenden Verkehr passieren zu lassen. Als sie dann, so die Polizei, ordnungsgemäß links abgebogen sei, habe sie sie den Radfahrer bemerkt, der offensichtlich bei Rotlicht den Postweg überqueren wollte.

Bis zum Stillstand abgebremst

Obwohl die Frau ihr Auto nach Angaben der Polizei reaktionsschnell bis zum Stillstand abbremsen konnte, sei der Radfahrer auf der nassen Fahrbahn ausgerutscht und gegen den stehenden Wagen gestoßen. Sofort habe sich der Radfahrer aufgerappelt und sei vom Unfallort geflüchtet – zusammen mit einer weiteren Radfahrerin.

Jetzt suchen die Ermittler des Verkehrskommissariats Zeugen und fragen, wer Hinweise zur Identität des Mannes geben kann. Der flüchtige Radfahrer ist schlank und trug enganliegende Funktionskleidung und einen schwarzen Fahrradhelm mit weißen Streifen. Er war mit einem Mountainbike mit eingeschalteter Lichtanlage unterwegs. Nach der Kollision flüchtete er, begleitet von der Radfahrerin, in Richtung Sterkrader Tor.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter 0208 8260 oder als E-Mail an die Adresse poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de entgegen.

