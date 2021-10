Sterkrade: 17 Feuersalamander spazieren über Kellertreppe

Oberhausen. Salamander-Invasion: Hubert Filarsky vom Naturschutzbeirat meldet einen „Sensationsfund“ aus dem Oberhausener Stadtnorden.

Einen „Sensationsfund“ kann Hubert Filarsky, Vertreter der Kreisjägerschaft im Naturschutzbeirat der Stadt Oberhausen, vermelden: Anwohnern im Randbereich des Sterkrader Waldes sind 17 Feuersalamander über ihren Kellerabgang zur Waschküche zugewandert.

Warum die Invasion diese Richtung einschlagen hat, sei eines der noch ungeklärten Geheimnisse der Natur, erklärt Hubert Filarsky, der von den Anwohnern um Hilfe gebeten wurde. Umso mehr freue er sich zusammen mit Martin Schlüpmann, Amphibienexperte bei der Biologischen Station westliches Ruhrgebiet (BSWR), über den außergewöhnlichen Fund.

Unverzüglich ausgesetzt

Dass es eine stabile Population dieser stark bedrohten und daher streng geschützten Rote-Liste-Art im Sterkrader Wald gibt, ist Martin Schlüpmann aufgrund seiner jahrelangen Forschungsarbeit in Oberhausen bekannt. Aber dass sich so viele Tiere auf einmal und an einem solchen Ort sammeln, überraschte den Biologen dennoch. Die Feuersalamander wurden unverzüglich wieder an geeigneten Habitaten ausgesetzt.

Doch vorher wurden die 17 Exemplare per Abstrich auf den bösartigen „Salamanderfresserpilz“ untersucht, der diese Amphibienart europaweit zum Aussterben bringen könnte. Andernorts, zum Beispiel in den Niederlanden und Belgien, gilt „Lurchi“ nämlich bereits als ausgestorben oder zumindest als nicht mehr nachweisbar. Und auch in der Eifel und an diversen Stellen im Ruhrgebiet tritt die Salamanderpest mit ihren verheerenden Folgen für alle unsere Schwanzluche mittlerweile häufig auf.

Umso mehr beweist der Fund aus Sicht von Hubert Filarsky, um welch wertvollen Lebensraum es sich beim Sterkrader Wald handelt.

