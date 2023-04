Steinbrinkschule Oberhausen: Neuer Schulhof mit Boulderwand

Oberhausen. Der Schulhof der Grundschule wird bis zum Sommer umgestaltet. Auf 2400 Quadratmetern entstehen ein Dschungelpfad und Sportgeräte.

Da macht Pause noch mehr Spaß: Der Schulhof der Oberhausener Steinbrinkschule wird derzeit umgestaltet. Auf einer Fläche von rund 2400 Quadratmetern entstehen unter anderem ein Dschungelpfad, ein Basketballfeld und ein Kletterturm mit einer Boulderwand. Die rund 280 Kinder können damit in Zukunft die Trendsportart Bouldern, also Klettern an Wänden, ausprobieren.

Das Stadtteilbüro Sterkrade rechnet in den nächsten Wochen mit der Fertigstellung. Bis alles so grün ist, wie es sein soll, wird es aber voraussichtlich noch bis August dauern. Die neuen Erstklässler können dann den Dschungelpfad ausprobieren.

Mit den Bauarbeiten wurde bereits Anfang des Jahres begonnen. Die Schülerinnen und Schüler konnten Ideen einbringen. Der Schulhof steht „im Zeichen ökologischer Themen und dem Lernen im Freien“, heißt es in einer Pressemitteilung.

In einem Freiluftklassenzimmer soll der Unterricht draußen bei gutem Wetter stattfinden können. „Themen der Nachhaltigkeit und das Lernen in und mit der Natur rücken damit in den Vordergrund und bieten gleichzeitig eine schöne Abwechslung zum eigenen Klassenzimmer.“ Finanziert wird der Umbau durch das Städtebauprogramm „Lebendige Zentren“.

