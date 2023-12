Steht der größte Adventskranz der Welt in Königshardt?

Seit Jahren baut eine Männergruppe an einem Kreisverkehr in Oberhausen vier großen Kerzen auf und entzündet jeden Sonntag ein weiteres Licht.

Ist das der vielleicht größte Adventskranz der Welt? Überprüfen lässt sich das nicht so leicht, in jedem Fall macht der Adventskranz im Kreisverkehr an der Könisghardter Straße einiges her. Seit Jahren baut eine Männergruppe die vier großen Kerzen auf und entzündet jeden Sonntag ein weiteres Licht. Im Ortsteil von Oberhausen wächst dadurch die Vorfreude. „Zuhause ist, wo der schönste Kreisverkehr mit dem schönsten und großen Adventskranz steht“, schreibt eine Nutzerin auf unserer Facebook-Seite.

Zum 15. Mal leuchten die Kerzen in Königshardt. Die Idee dazu hatte eine Gruppe Königshardter „Jungs“, die sich monatlich zum Klönen trifft und sich „Männer 85“ nennt. Die Sanitärfirma Bungardt hilft beim Aufstellen des riesigen Kranzes. Verwendet werden –zeitgemäß – energiesparende LED-Lampen. „Wenn die Kerzen im ,Kreisel‘ brennen, dann ist Weihnachten“, schreibt ein anderer Facebook-Nutzer.

Weihnachtsdorf: Eisenbahn fährt auf dem Königshardter Platz

Das Licht soll laut der Königshardter Interessengemeinschaft (KIG) ein Gefühl von Sicherheit und Wohlbehagen vermitteln. Auch sonst lassen sich die Königshardter viel einfallen, um ihren Ortsteil in Weihnachtsstimmung zu versetzen. Im Zentrum von Königshardt schmücken 31 leuchtende LED-Zuckerstangen die Straße. Am dritten Adventssonntag, 17. Dezember 2023, lädt die KIG zum Weihnachtsfest ein – auch schon das 35. Mal. Auf dem Theodor-Spiering-Platz entsteht ein kleines Dorf aus Buden und Ständen. Das Weihnachtsdorf ist zwischen 15 und 18 Uhr geöffnet. Geboten werden Glühwein und kulinarische Köstlichkeiten.

Wie bei der Beleuchtung wird auch hier nachhaltig gehandelt. Gäste werden gebeten, zur Abfallvermeidung eigene Trinkgefäße mitzubringen. „Sämtliche Speisen und Getränke werden von den Vereinen gespendet“, sagt der KIG-Vorsitzende Thomas Meller. „Dafür bin ich äußerst dankbar.“ Die KIG stellt eine Spendenbox auf und hofft auf rege Beteiligung. Als Zeichen des Dankes ist jeder eingeladen, eine großzügige Spende in die aufgestellten Spendenboxen zu werfen.

Für Kinder fährt eine kleine Eisenbahn auf dem Theodor-Spiering-Platz. Außerdem sorgen verschiedene Musikgruppen für Unterhaltung. Bei schlechtem Wetter wird das Weihnachtsdorf in die Reithalle am Höhenweg verlegt.

