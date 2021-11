Stefan Zimkeit (SPD) fordert 2G-Regel für das Land NRW

Oberhausen. Der Oberhausener Landtagsabgeordnete Stefan Zimkeit wirft Ministerpräsident Hendrik Wüst Verantwortungslosigkeit vor – und fordert Konsequenz.

Der Oberhausener SPD-Landtagsabgeordnete Stefan Zimkeit wirft Ministerpräsident Hendrik Wüst „verantwortungsloses Zaudern“ in der Coronakrise vor und fordert einen konsequenten Kampf gegen die Pandemie.

„Während andere Bundesländer Maßnahmen gegen die vierte Welle ergreifen, versteckt er sich hinter dem Bund oder sorgt für Lockerungen. Die einzige Entscheidung der Wüst-Regierung war das Aufheben der Maskenpflicht in den Schulen.“ Er blicke mit Sorge auf die wachsende Zahl von Impfdurchbrüchen in den Oberhausener Krankenhäusern. „NRW ist bei den dringend benötigten Boosterimpfungen viel zu langsam. Gerade mal fünf Prozent der Menschen in unserem Land sind bislang geboostert.“ In Berlin seien es bereits 7,5 Prozent.

Laut dem Sozialverband VDK würden in NRW sogar 70-Jährige auf Termine im nächsten Jahr verwiesen.„Es erweist sich als schwerer Fehler, dass das Land trotz aller Warnungen die Impfzentren geschlossen hat. Hier wird am falschen Ende gespart“, stellt der Abgeordnete fest und spricht sich für einen deutlichen Kurs aus. „Auch unser Bundesland braucht jetzt die 2G-Regelungen, die die Landesregierung immer noch nicht umgesetzt hat.“

