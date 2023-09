Die Stadt erneuert die Ampeln an der Kreuzung Buschhausener Straße/Hansastraße.

Baustelle Staus in Oberhausen: Hier kündigt sich Entlastung an

Oberhausen. Seit Wochen sorgt der Umbau einer Ampel in Oberhausen für viele Staus. Jetzt kündigt die Stadt einen Termin ein, wann Schluss sein soll.

Wenn es nach den Plänen der Stadt geht, soll am Mittwoch, 27. September, eine folgenschwere Baustelle in der Innenstadt beendet sein. Sie führt in der City immer wieder zu erheblichen Staus.

Vor drei Wochen hat die Stadt damit begonnen, die Ampel an der Kreuzung Hansastraße/Buschhausener Straße zu erneuern. Derweil sind Behelfsampeln im Einsatz. Aufgrund der Arbeiten kommt es seither wiederholt zu Verkehrsbehinderungen.

Umbau kostet rund 120.000 Euro

Techniker rüsten die Anlage - wie nach und nach alle rund 190 Ampeln im Stadtgebiet - auf LED-Leuchten um. Die Kosten allein für diese Ampel liegen bei etwa 120.000 Euro, weil Tiefbauarbeiten erforderlich sind und die gesamte Signaltechnik angepasst werden muss. Die Stadt erneuert Ampeln in einem Abstand von 25 Jahren.

Nach Angaben von Stadtsprecher Martin Berger soll die umgebaute Anlage nun voraussichtlich am 27. September in Betrieb gehen.

