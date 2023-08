Staunen und genießen: Sommerlicher Fotoflug über Oberhausen

Blick auf die Baustelle an der Bahnhof-/Steinbrinkstraße in Sterkrade-Mitte mit dem Neubau des Wohn- und Geschäftshauses.

Oberhausen. Oberhausen von oben: Luftbildfotograf Hans Blossey hat über Alt-Oberhausen, Sterkrade, Osterfeld und der Neuen Mitte markante Motive eingefangen.

Wer zu einem sommerlichen Foto-Flug über Oberhausen starten möchte, ist hier genau richtig. Unser Luftbildfotograf Hans Blossey hat Oberhausen gekonnt in Szene gesetzt.

Oberhausen von oben Oberhausen von oben Luftbild, Autobahnkreuz Oberhausen-West, Autobahn A3 und Autobahn A42, Obermeiderich, Duisburg, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Westfield Centro Einkaufszentrum, Neue Mitte, AQUApark Oberhausen, Borbeck, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Westfield Centro Einkaufszentrum, Neue Mitte, Borbeck, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Westfield Centro Einkaufszentrum, Neue Mitte, Parkplätze P1, Borbeck, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Gartendom im OLGA Park, Borbeck, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Westfield Centro Einkaufszentrum, Neue Mitte, Topgolf Anlage, Borbeck, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Topgolf Anlage im Westfield Centro Einkaufszentrum, Neue Mitte,, Borbeck, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Gartendom im OLGA Park, Borbeck, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Autobahnkreuz Oberhausen, Autobahn A2 und Autobahn A3, Verkehrsstau, Sterkrader Wald, Alsfeld, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Ortsansicht Osterfeld, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, EKO Evang. Krankenhaus Oberhausen, Marlenviertel Ost, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Styrumer Ruhrbogen, Bodendeponie, Windrad, Alstede Ruhrdeich, Fluss Ruhr, Alstaden, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, RVR-Besucherzentrum Haus Ripshorst, historischer Gutshof, Borbeck, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, GMVA Niederrhein GmbH Energieunternehmen, Müllverbrennungsanlage, Lirich, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Sportplatz DJK Arminia Oberhausen-Lirich 1920, Lirich, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Evang. Emmaus Pauluskirche, Lirich, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Westfield Centro, B&B HOTEL Oberhausen am Centro, Poco, Hornbach, Borbeck, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Ruhrpark Gelände, Ruhrtalradweg, Alstaden, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Fraunhofer Institute am Westfield Centro, Wedding World Brautmodengeschäft, Borbeck, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Vonderort Wellness-Center mit Sauna, Wellness und Freibad, Osterfeld, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, RVR-Besucherzentrum Haus Ripshorst, historischer Gutshof, Renaturierung Lepkes-Mühlenbach, Borbeck, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Theater an der Niebuhrg, Lirich, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Quartier231 am Güterbhahnhof, Lirich, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Tennisplätze Tennis Club Babcock 1975, Obermeiderich, Alstaden, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Tennisplätze Tennis Club Babcock 1975, Alstaden, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Drei Eisenbahnbrücken über die Autobahn A3, Wohnsiedlung und Theater an der Niebuhrg, Lirich, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Sportanlage Kuhle, Alstaden, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Wohnanlage City-West neue Heimat, Hochhäuser an der Bebelstraße, Bero-Zentrum, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Industriegebiet West 2 am Rhein-Herne-Kanal, Lirich, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Einkaufszentrum Bero-Zentrum, Concordiastraße, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Hans-Sachs-Berufskolleg, Bero-Zentrum, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Autobahnanschlussstelle Oberhausen-Buschhausen, Gewerbegebiet Emschertalstraße, Autobahn A42, Buschhausen, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Stadtbibliothek am Saporoshje-Platz, Hauptbahnhof im Hintergrund, Innenstadt, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Baustelle mit Neubau Stockmannstraße, Styrum, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Anne-Frank-Realschule, Willy-Jürissen-Halle, Hallenbad, Innenstadt, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Berufsförderungswerk Oberhausen, Bero-Zentrum, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Landwehrschule, Städt. Kindergarten Rechenacker, Styrum, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Pfarrkirche Herz-Jesu, Baustelle Sanierung, Innenstadt, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Brüder-Grimm-Schule, Innenstadt, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Wohnsiedlung zwischen Hiberniastraße, Samlandstraße und Landwehr, Styrum, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Stadtsparkasse, Innenstadt, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Altmarkt mit Siegessäule, Innenstadt, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Grünstreifen mit Bahnlinie, Styrum, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Carl Spaeter GmbH Stahlhandel, Einkaufszentrum Bero-Zentrum, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, KTE Städtische Kindertageseinrichtung Stadtmitte, Innenstadt, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Friedensplatz, Polizei Dienststelle, Innenstadt, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Hans-Sachs-Berufskolleg, Berufsförderungswerk Oberhausen, Carl Spaeter GmbH Stahlhandel, Bero-Zentrum, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Kleingärtnerverein Oberhausen-Süd, Styrum, Mülheim an der Ruhr, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Rathaus, Marienviertel, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, City und Pfarrkirche Herz-Jesu, Baustelle Sanierung, Anne-Frank-Realschule, Innenstadt, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen, Baustelle und Neubau, Styrum, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, St. Joseph Kirche, Styrum, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Otto-Kasuppke-Halle und Sportplatz, Marienviertel, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Knappenhalde Waldgebiet und Westfield Centro Einkaufszentrum, Neue Mitte, Brücktonviertel, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Heinrich-Heine-Gymnasium, Baustelle und Neubau, Dümpten, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Energieversorgung Oberhausen AG Stromversorgungsunternehmen, Innenstadt, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Westfield Centro Einkaufszentrum, Neue Mitte, Borbeck, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Westfield Centro Einkaufszentrum, Neue Mitte, Beach Club Sandstrand, Borbeck, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Westfield Centro Einkaufszentrum, Neue Mitte, Rudolf Weber Arena, Platz der Guten Hoffnung mit KInderspielplatz, Borbeck, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Westfield Centro Einkaufszentrum, Neue Mitte, Platz der Guten Hoffnung, KInderspielplatz, Borbeck, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Westfield Centro Einkaufszentrum, Neue Mitte, Gasometer mit Ausstellung Das zerbrechliche Paradies, Borbeck, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Stadtbibliothek am Saporoshje-Platz, Geschäftshäuser Langemarkstraße, Innenstadt, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Straßenkreuzung Tannenbergstraße und Schwartzstraße, Verkehrsinsel mit bunten Blumen, Innenstadt, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, City mit Goebenstraße und Stockmannstraße, Saporoshje-Platz, Innenstadt, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Stadion Niederrhein des SC Rot-Weiß Oberhausen, Buschhausen, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Wohnsiedlung zwischwn Christian-Steger-Straße und Helmholtzstraße, Innenstadt, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Reihenhäuser mit Spitzdach, Havensteinstraße, Innenstadt, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, LudwigGalerie Schloss Oberhausen, Borbeck, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Beamtensiedlung Wohnhaus am Grafenbusch, Borbeck, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Kaisergarten Tiergehege mit See, Marienviertel, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, TZU Technologiezentrum Umweltschutz Management, RWW Wasserturm, Marlenviertel Ost, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Hauptbahnhof mit Vorplatz, Busbahnhof, Innenstadt, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Westfield Centro Einkaufszentrum, Neue Mitte, Borbeck, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, TZU Technologiezentrum Umweltschutz Management, Marlenviertel Ost, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Topgolf Anlage im Westfield Centro Einkaufszentrum, Neue Mitte, Borbeck, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Wedding World Brautmodengeschäft, am Westfield Centro, Borbeck, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Home Instead Pflegedienst, Brücktonviertel, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Fraunhofer-Institut im Westfield Centro Einkaufszentrum, Neue Mitte, Borbeck, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Ortsansicht Osterfeld, Gartendom, Osterfeld, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Westfield Centro Einkaufszentrum, Neue Mitte, Topgolf Anlage, Borbeck, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Güterbahnhof Osterfeld Vonderort, Vondern, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Schloss Burg Vondern, Vondern, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Revierpark Vonderort, KInderspielplatz, Osterfeld, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Revierpark Vonderort, Vonderort Wellness-Center, KInderspielplatz, Osterfeld, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Westfield Centro Einkaufszentrum, Neue Mitte, Gasometer mit Ausstellung Das zerbrechliche Paradies, Borbeck, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Baumpfad Abenteuerspielplatz im Westfield Centro, Borbeck, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Wohngebiet Am Grafenbusch, am Rhein-Herne-Kanal, Borbeck, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Autobahnkreuz Oberhausen-Zentrum, Autobahn A42 und Autobahn A516, Buschhausen, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, ASO Oberhausen – Seniorenresidenz am OLGA-Park, Aussengastronomie mit bunten Sonnenschirmen, Osterfeld, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Ehem. Robert-Koch-Schule mit blauer Fassade, Hertastraße, Eisenheim, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Wohnsiedlung Stemmersberg zwischen Hügelstraße und Westerwaldstraße, Häuser mit roten Dächern, Eisenheim, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Wohnanlage Auf dem Schacht am Olga Park, Förderturm Zeche Osterfeld Schacht 3, Osterfeld, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, LVR-Industriemuseum St. Antony-Hütte, Klosterhardt, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Ortsansicht Klosterhardt, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Baustelle und Neubaugebiet für Wohnungen, Schachtanlage Schacht IV, Klosterhardt, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Baustelle und Neubau Dinnendahl Carree, Wohnhäuser an der Dinnendahlstraße, Tackenberg West, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Technisches Rathaus, Neubau Wohnsiedlung An der Guten Hoffnung, Sterkrade Mitte, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, LVR Christoph-Schlingensief-Schule, Schwarze Heide, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Technisches Rathaus, Sterkrade Mitte, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Steinbrinkschule, Sterkrade Mitte, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Neumarkt mit ehem. Möbelhaus Finke, Sterkrade Mitte, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Revierpark Vonderort, Vonderort Wellness-Center, Osterfeld, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Vonderort Wellness-Center mit Sauna, Wellness und Freibad, Liegewiese, Osterfeld, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Sportplatz Friesenhügel, Rothebusch, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Oberhausen von oben Luftbild, Baustelle Wohnhaus Hiesfelder Straße, Schmachtendorf, Oberhausen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Die Autobahnkreuze mit ihren verschlungenen Zubringern, die Neue Mitte mit dem besonderen Motiv der Topgolf-Anlage, das Haus Risphorst in grüner Natur, Straßen, Siedlungen und Infrastruktur – all das ist in der aktuellen Fotostrecke eindrucksvoll präsent.

Die Motive spiegeln die Vielfalt von Oberhausen und seiner Stadtteile. Und sie zeigen, wo und wie sich Oberhausen, etwa durch Neubauprojekte, gerade verändert.

