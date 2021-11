Stau auf A3 bei Oberhausen nach Unfall mit fünf Autos

Oberhausen. Ein Unfall auf der A3 bei Oberhausen hat am Freitagmorgen mehrere Kilometer Stau ausgelöst. Fünf Autos waren zusammengekracht.

Bei einem Unfall auf der Autobahn A3 bei Oberhausen sind am frühen Freitagmorgen fünf Autos zusammen gekracht. Verletzte gab es nicht, teilte die Feuerwehr mit. An einem Auto fing der Motorraum Feuer.

Der Unfall geschah kurz vor dem Autobahnkreuz Oberhausen-West der A3 in Fahrtrichtung Köln. Zur Unfallursache gab es am Morgen noch keine Angaben.

Unfall auf A3 bei Oberhausen: Zeitweise mehr als sechs Kilometer Stau

Alle Insassen der Autos hatten sich nach dem Unfall selbst aus den Fahrzeugen befreien können, teilte die Feuerwehr mit. An einem der Fahrzeuge geriet der Motor in Brand. Ersthelfer konnten die Flammen löschen und so noch größeren Schaden verhindern, berichtete die Feuerwehr.

Laut WDR dauerten die Bergungsarbeiten am Morgen gegen 8.30 Uhr noch an. An der Unfallstelle war nur eine Fahrspur in Richtung Köln frei. Der Verkehr staute sich auf zeitweise mehr als sechs Kilometer Länge.

Die Feuerwehr war insgesamt mit 21 Kräften vor Ort. Zur Unfallursache ermittelt die Polizei. (Red.)

