Oberhausen. Auf dem Altmarkt in Oberhausen wird wegen der Corona-Krise kein Weihnachtsmarkt öffnen. Freitag startet an 15 Orten eine leuchtende Alternative.

Eigentlich hätten sich nicht nur am Centro Oberhausen , sondern auch in der Oberhausener Innenstadt die Hütten eines Weihnachtsmarkts geöffnet. Doch während das Centro lange auf Besserung wartete und sogar provisorisch die Buden aufbaute , haben sich die Planer am Altmarkt von ihrem weihnachtlichen Markt früh verabschiedet. Dafür startet nun eine Alternative.

Auf dampfende Tassen mit Glühwein und große Tüten mit gebrannten Mandeln müssen die Besucher in Alt-Oberhausen zwar weiter verzichten. Doch ein Licht ist den Machern bei der Suche nach einer den Corona-Regeln entsprechenden Weihnachtsidee trotzdem aufgegangen. Am Freitag, 27. November, startet ab 17 Uhr das erste „ Oberhausener Weihnachtsleuchten“.

Weihnachtsleuchten: 15 Stationen in der Innenstadt angestrahlt

Erhellende Ansicht: Auch vor dem Polizeipräsidium am Friedensplatz werden die Platanen ab Freitag, 27. November, zum „Oberhausener Weihnachtsleuchten“ angestrahlt. Foto: Evelution / Handout

An 15 Standorten in der Innenstadt sollen Lichtinstallationen für eine passende Atmosphäre sorgen. In der Vorweihnachtszeit werden die hellen Überraschungen täglich zwischen 17 und 21 Uhr eingeschaltet – also nach Einbruch der Dunkelheit. Ein Rahmenprogramm gibt es nicht. Dafür können sich Passanten auf eigene Faust unter Einhaltung der Corona-Vorgaben die Lichter anschauen.

„Die Besucher unternehmen einen stimmungsvollen Rundgang durch die Stadt“, sagt Uwe Muth von der beteiligten Agentur „Sensitive Colours“. Gemeinsam mit der Stadt Oberhausen, der Stadtbezirks-Initiative Brückenschlag und der Stadtsparkasse Oberhausen konnte die leuchtenden Idee umgesetzt werden.

Dies sei auch durch maßgebliche Hilfe des Oberhausener Unternehmens Evelution GmbH geschehen, berichtet Muth, das sich um die technische Seite der Weihnachtslichter kümmert.

Unter den Stationen befindet sich die große Herz-Jesu-Kirche am Altmarkt. Das Gotteshaus wurde bereits in der Vergangenheit mehrfach beeindruckend beleuchtet und soll zur Premiere der Weihnachtslichter nicht alleine bleiben. Muth: „Durch Kunstinstallationen in leerstehenden Ladenlokalen, verschiedenen Beleuchtungen und Projektionen möchten wir die Innenstadt aufhellen.“

Weihnachtsleuchten: Leerstehende Ladenlokale eingebunden

Handymotive für Facebook und Twitter Beim Schauen und Staunen soll es nicht bleiben: Die Betrachter können beim ersten „Oberhausener Weihnachtsleuchten“ ihr Smartphone zücken und die Lichter-Stationen fotografieren. In sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter sollen die Hobby-Fotografen ihre Schnappschüsse im Internet unter dem Hashtag #EinLichtfürOberhausen veröffentlichen. Die schönsten Motive werden von den Veranstaltern hinterher prämiert.

Auch die Baumkuppen der Platanen am Friedensplatz werden mehrfarbig angestrahlt und geben dem zentralen Platz eine ganz neue Lichtstimmung. Das Weihnachtsleuchten finden Interessierte fast in der kompletten Innenstadt – angefangen von der oberen Marktstraße über die Paul-Reusch-Straße bis hin zur Langemarkstraße.

Bei der künstlerischen Note wollen die Kreativen aber nicht ausschließlich auf das Spiel von intensiven Farbwechseln setzen. Weihnachtliche Schlitten und geschmückte Tannen scheinen als Lichtspiel, saisonal passend, durch die Ladenscheiben.

Das „Oberhausener Weihnachtsleuchten“ möchte nicht nur unterhalten, sondern ein Zeichen an die Bürger richten. Muth: „Neben der Bekämpfung der Pandemie, die natürlich an erster Stelle steht, brauchen die Menschen auch Hoffnung – eine Ermunterung in dieser tristen und beängstigen Zeit .“