Statt Weihnachtsfeier: Chefs sollen Gutscheine spendieren

Oberhausen. Weil überall im Lockdown der Gaststätten die Weihnachtsfeiern ausfallen, haben die Oberhausener Wirtschaftsförderer eine neue Idee entwickelt.

Viele Weihnachtsfeiern fallen in diesem Corona-Pandemie-Jahr aus: Die Gastwirte müssen ihre heimeligen Orte des Genusses geschlossen halten, das lukrative Weihnachtsgeschäft geht ihnen in diesem Jahr komplett verloren. Deshalb ruft die Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung (OWT) alle Leitungskräfte in Unternehmen auf, ihren Mitarbeitern statt der üblichen Weihnachtsfeier Gastro-Gutscheine zu spendieren.

So sieht eines der Motive aus, mit denen die Oberhausener Wirtschaftsförderung für „Gastro-Gutscheine statt Weihnachtsfeier“ wirbt. Foto: OWT

„Kaufen Sie genau dort, wo Ihre Weihnachtsfeier sonst stattgefunden hätte, Gastro-Gutscheine für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, ruft der städtische Tourismus-Manager Rainer Suhr den Arbeitgebern entgegen. OWT-Geschäftsführer Detlef Sprenger appelliert an die Firmen: „Unsere dringende Bitte an alle Chefinnen und Chefs lautet, wenn es die Lage des eigenen Betriebs erlaubt, gerade 2020 nicht an der Weihnachtsfeier zu sparen.“ Dies würde nicht nur die Beschäftigten selbst erfreuen, sondern natürlich auch die Gastwirte.

„Mittlerweile sehen sich drei Viertel der Betriebe in Gastronomie und Hotellerie durch Corona in ihrer Existenz gefährdet“, berichtet Sprenger. Nach einer aktuellen Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes fielen die Umsätze bereits im Oktober, also noch vor dem zweiten Gastro-Lockdown, im Schnitt um 47 Prozent niedriger aus als im Vorjahresmonat.

>>>Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen Newsletter abonnieren: So abonnieren Sie den kostenlosen Oberhausen-Newsletter. <<<

Deshalb hat die OWT eine Kampagne zur Unterstützung der örtlichen Gastronomie aufgelegt. Mit originellen Sprüchen („Wenn alles gans anders is(s)t“, „Damit kein Wirt den Löffel abgeben muss“) und pfiffigen Motiven wirbt die OWT schon seit geraumer Zeit online, auf Plakaten und in Magazinen für den Kauf von Gastro-Gutscheinen anstelle der Weihnachtsfeier. Diese Weihnachtfeier-Gutscheine können die Beschäftigten entweder kurzfristig für Liefer- und Abholdienste einsetzen oder nach dem Lockdown für ein schönes Essen zu zweit im Restaurant nutzen. Einige Tipps, wo Gastrogutscheine erhältlich sind, gibt es auf dem Internetportal www.wir-sind-oberhausen.de.