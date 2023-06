Geld Statistik: So viele Millionäre gibt es in Oberhausen

Oberhausen. Statistik-Experten aus NRW legen Zahlen zu den Millionären vor. Oberhausen schneidet erwartungsgemäß schlecht ab. Doch es gibt eine Überraschung.

NRW hat mehr als 5900 Millionäre – aber nur ein Mini-Teil davon kommt aus Oberhausen. Wie die Statistik-Experten von IT.NRW mitteilen, lebten in der Revierstadt im Jahr 2019 gerade mal 13 Millionäre. Damit hat Oberhausen im Regierungsbezirk Düsseldorf von den zehn größten Städten die geringste Millionärsquote.

Auf 10.000 Einwohner kommt in Oberhausen nicht mal ein Millionär (0,4). Duisburg (1) und Essen (3,4) haben eine bessere Quote. Die schillernde Metropole Düsseldorf führt die Top Ten an (9,3), dahinter folgt Mülheim (4,7). In Oberhausens Nachbarstadt wohnen 70 Einkommensmillionäre – bei „nur“ 170.000 Einwohnern.

Oberhausen verliert fünf Millionäre in einem Jahr

Die Zahl kann für Oberhausen natürlich nicht überraschen. Die 210.000-Einwohner-Stadt schneidet in Städterankings regelmäßig schlecht ab. Bei einer Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft landete Oberhausen sogar auf dem letzten Platz. Gelsenkirchen, Duisburg und Herne schnitten besser ab.

Überraschend ist dafür eine andere Zahl: Während NRW-weit die Zahl der Millionäre stieg, brach sie in Oberhausen ein. Im Jahr 2018 lebten hier 18 Millionäre. Das machte Platz 287 im Ranking. Ein Jahr später waren es nur noch 13 (und Platz 305). Oberhausen hat binnen eines Jahres ein Drittel seiner Millionäre verloren.

Neuere Zahlen hat IT.NRW nicht, weil die anonymisierten Daten erst später von den Finanzämtern zur statistischen Erhebung bereitgestellt werden. Die Landesstatistiker weisen daraufhin hin, dass zusammenveranlagte Ehegatten als ein Steuerpflichtiger gezählt werden.

In jedem Fall kam Ende 2022 noch ein Millionär oder eine Millionärin dazu. Beim Glücksspiel Lotto hatte jemand aus Oberhausen sechs Richtige und damit acht Millionen Euro abgesahnt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen