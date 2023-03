Starviolinistin Liv Migdal steht Rede und Antwort am Elsa

Liv Migdal reist durch die ganze Welt. In der Aula des Elsa-Brändström-Gymnasiums sprach sie auch über Nachhaltigkeit.

Oberhausen. In der Reihe Gesprächskonzerte trat nun die Violinistin Liv Midgal auf. Die 36-Jährige gewährte private Einblicke und sprach über Nachhaltigkeit.

Der nächste Weltstar am Elsa: Nach dem Auftritt von Pianist Haiou Zhang traf die Violinistin Liv Migdal auf die neugierigen Schülerinnen und Schüler des Oberhausener Gymnasiums. Denn in der Reihe der Gesprächskonzerte zeigen die Klassik-Stars nicht nur Einblicke in ihr Repertoire, sondern beantworten auch alle Schülerfragen.

Die gebürtige Hernerin spielt Konzerte in der ganzen Welt. Ihre „eiserne Reserve“, also Stücke, die sie jederzeit spielen kann, fasst laut eigener Aussage eine Dauer von zehn Stunden. Vor 140 Schülerinnen, Lehrerinnen und Politikern in der Aula des Elsa-Brändström-Gymnasiums beschränkte sie sich aber aufs Wesentliche. Die 35-Jährige trug auf ihrer Violine von 1870 die „Passacaglia“ von Heinrich Ignaz Franz Biber und „Lonely Suite“ von Lera Auerbach vor.

Liv Migdal war zu klein für die Geige

Danach ging es an die Fragen. Wie Haiou Zhang gewährte Liv Migdal private Einblicke. Migdal stammt aus einer musikalischen Familie, der Vater ist Klavierprofessor. Bereits mit zwei Jahren wünschte sie sich, Geige zu spielen, konnte aber erst mit drei anfangen, weil sie zierlich gebaut war. Danach ging es rasch bergauf: Schon mit elf Jahren begann sie ein Studium an der Hochschule für Musik in Rostock.

Liv Migdal tourt durch die ganze Welt. Allerdings hadert sie auch damit. Den Schülern erklärte sie, so wenig wie möglich fliegen zu wollen, um die Umwelt zu schonen. Manchmal lasse sich das Fliegen allerdings nicht vermeiden – etwa wenn sie Konzerte in Australien oder China gibt.

Das Konzert am Elsa wurde mithilfe des Künstlerfördervereins Oberhausen verwirklicht. Der nächste Gast steht schon fest: Die international bekannte Pianistin Anke Pan.

Auf Youtube veröffentlicht das Gymnasium Interviews und kulturelle Highlights. Neben dem Beitrag über Haiou Zhang gibt es nun auch einen Clip über Liv Migdal. Die Adresse im Internet: www.youtube.com/@elsa-brandstrom-gymnasiumo9399

