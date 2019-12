Die Sopranistin Diana Damrau tritt am Silvesterabend erstmals mit den Berliner Philharmonikern auf – und per Liveübertragung auch im Cinestar-Kino.

Live im Kino Starsopranistin singt per Liveübertragung auch in Oberhausen

Oberhausen. Der Cinestar-Filmpalast bietet am Silvesterabend das Konzert der Berliner Philharmoniker mit Diana Damrau und mitreißenden Broadway-Melodien.

Im traditionellen Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker steht am 31. Dezember erstmals ihr neuer Chefdirigent Kirill Petrenko am Pult – und das nicht nur in der Philharmonie Berlin, sondern als Liveübertragung auch im Cinestar-Filmpalast im Centro.

Zusammen mit der Starsopranistin Diana Damrau gestalten die Berliner einen beschwingten Jahresausklang mit mitreißenden Broadway-Melodien von George Gershwin bis Leonard Bernstein. Die Silvestergala wird aus der Philharmonie ab 17 Uhr live in mehr als 300 deutsche und internationale Kinos übertragen.

Amerikanische Symphonik und Broadway-Hits

Den symphonischen Rahmen des Programms bilden die Ouvertüre zu George Gershwins berühmtem Musical „Girl Crazy“, aus dem der Jazz-Standard „I Got Rhythm“ stammt, und dessen Tondichtung „Ein Amerikaner in Paris“, in der Gershwin seine Eindrücke einer Parisreise stimmungsvoll verarbeitet. Aus Leonard Bernsteins Erfolgsmusical „West Side Story“ sind die schmissigen „Symphonic Dances“ zu hören sowie der berühmte Song „I Feel Pretty“ mit Diana Damrau in der Rolle der Maria. Zu den weiteren Broadway-Hits, die sie interpretieren wird, gehören Stephen Sondheims „Send in the Clowns“ und Harold Arlens „Somewhere over the Rainbow“.

Diana Damrau debütierte mit „My Fair Lady“

Diana Damrau begründete ihren Weltruhm mit der virtuosen Partie der „Königin der Nacht“ in Wolfgang Amadeus Mozarts „Zauberflöte“ und gilt als eine der führenden Sängerinnen des lyrischen und des Koloratur-Fachs. Ihr Bühnendebüt gab sie 1995 in Würzburg als Eliza in Frederick Loewes Musical „My Fair Lady“. Diana Damrau hat bereits mehrfach mit Kirill Petrenko gearbeitet und tritt in diesem Programm nun erstmals mit den Berliner Philharmonikern auf.

Die Kino-Vorstellung beginnt am 31. Dezember um 17 Uhr und bietet zusätzlich zur Konzertübertragung auch exklusive Interviews und ausführliche Werkeinführungen mit Einblicken in die Arbeit der Berliner Philharmoniker. Die Übertragung des Silvesterkonzerts ist eine Produktion von Euroarts Music.