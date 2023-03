Stammgast im Gdanska spielt und lebt den Blues

Oberhausen. Biber Hermann musiziert am 21. März wieder für Gitarrissimo in Oberhausen kleine Wunderwerke auf der akustischen Gitarre.

Biber Herrmann aus Hessen zählt zu den Stammgästen bei Gitarrissimo im Gdanska. Neben seinen eigenen, stets hochrangigen Konzerten begleitete er bis 2013 auch mehrfach den großen Konzert-Impresario Fritz Rau bei dessen Lesungen zu „50 Jahren Backstage“. Nach der Corona-bedingten Pause von drei Jahren kann man gespannt sein, was sich Biber als neues Repertoire erarbeitet hat. Erstmals wird der Gitarrist sich am Dienstag, 21. März, um 20.15 Uhr auch bei einigen Titeln am Flügel begleiten.

Der Großvater war Trompeter, seine Mutter spielt Klavier, Geige und Cello, sein Vater Akkordeon und Mundharmonika. Jeden ersten Sonntag im Monat gab’s bei Hermanns Hauskonzerte mit klassischer Musik. Bibers älterer Bruder gründet in den Swinging Sixties eine Beat-Band, die in der ausgedienten Bäckerei seines Großvaters ihren Proberaum bezieht. Auf dessen alter Gitarre bringt sich der jüngere Bruder die ersten Akkorde bei.

In hessischen Weinbergen entdeckt Biber den Blues

Erste Plattenaufnahmen spielt Biber Hermann schon als 17-jähriger ein. Obwohl als junger Straßenmusiker immer in Bewegung, rückt die Musik in den Hintergrund als der Hesse im Weinbau anfängt: „Bei Regen, Hitze und Kälte an den Steilhängen über dem Rhein stehend, verstand ich, wie der Blues entstanden ist“, kommentiert er rückblickend diesen Lebensabschnitt.

Als Profimusiker seit nun 30 Jahren widmet sich Biber den vielfältigen Spieltechniken der akustischen Gitarre wie Fingerstyle und Slide, entwickelt so seinen erdigen und filigranen Stil. Mehr und mehr setzt der Solist auf unorthodoxe Open Tunings, die seinen Gitarrensound bestimmen. „Den traditionellen Blues spielt er mit einer Lebendigkeit, die Herz und Seele berührt“, so würdigte ihn sein einstiger Tournee-Partner Fritz Rau (1930 bis 2013). „Seine eigenen Songs greifen den Blues auf und führen ihn weiter zu einer Musik, die ihre eigene Sprache, Färbung und Tiefgang gefunden hat.“

Der Eintritt kostet 18 Euro, Reservierungen unter 0208 2054 504 oder per Mail an info@obsaitensprung.de

