Dem „Brückenschlag“-Gebiet, hier mit Altmarkt und Herz-Jesu-Kirche in der Bildmitte, widmet das Projektbüro eine Schaufenster-Ausstellung.

Baukultur Städtebauförderung feiert sich am 8. Mai mit Aktionstag

Oberhausen. Für die Anwohner in den Quartieren vom Brückenschlag-Gebiet und Osterfeld gibt’s Ausstellungen, Projektbörse und eine digitale Stadtteil-Rallye.

Bundesweit haben Innenministerium, Städtetag sowie Städte- und Gemeindebund Samstag, 8. Mai, als „Tag der Städtebauförderung“ ausgerufen. Der Aktionstag will Projekte, Planungen und Erfolge präsentieren, die dank der Städtebaufördermittel erreicht wurden.

Die Stadtteilbüros in den Oberhausener Programmgebieten der Städtebauförderung – nämlich der „Brückenschlag“ in Alt-Oberhausen und Lirich-Süd sowie Osterfeld – haben für den besonderen Tag verschiedene Aktionen geplant.

Alternativer Stadtteilspaziergang

Das Stadtteilbüro Brückenschlag möchte den derzeit fehlenden persönlichen Kontakten zu den Anwohnern im Quartier, ihren Ideen und ihrem Engagement mit neuen digitalen Wegen begegnen. So soll eine Ausstellung über die Städtebauförderung im Brückenschlag-Gebiet informieren. Zu sehen ist sie für zwei Monate im Stadtteilbüro an der Marktstraße 97, sowie in den Häusern Marktstraße 57-59 und Elsässer Straße 36. Zum anderen soll eine „Projektbörse“ Macher und Mitmacher im Stadtteil zusammenbringen. Zudem ergänzt eine regelmäßige digitale Video-Sprechstunde das während der Pandemie überwiegend telefonische Beratungsangebot.

Das Stadtteilbüro Osterfeld plant eine digitale Stadtteil-Rallye, bei der Projekte der Städtebauförderung spielerisch mit spannenden Fragen zum Stadtteil verbunden werden. Die Rallye ist mittels der kostenlosen App „Actionbound“ bis zum 20. Mai online verfügbar. Mit dem Link stadtteilmanagement-osterfeld.de/stadtteilrallye ist sie von Samstag an abrufbar. Interessierte können damit einen alternativen Stadtteilspaziergang durch Osterfeld unternehmen.

