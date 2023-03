Stadtwerke Oberhausen spendieren 125 Bäume

Oberhausen. 125 Jahre Stoag – dieses Jubiläum brachte das Verkehrsunternehmen auf die Idee für ein ökologisch wertvolles Geschenk an Bürgerinnen und Bürger.

Zum Abschluss ihres 125-jährigen Unternehmensjubiläums haben die Stadtwerke Oberhausen (Stoag) 125 Jungbäume an Bürgerinnen und Bürger spendiert.

„Genau wie die umweltfreundlichen Stoag-Busse leisten Bäume einen ganz wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, indem sie CO 2 binden“, begründet das Unternehmen die Aktion in einer Mitteilung. „Das Pflanzen von Bäumen verringert das CO 2 in der Atmosphäre und ist eine effektive Maßnahme im Kampf gegen den Klimawandel.“

Die jungen Rotbuchen wurden zusammen mit entsprechender Anpflanz-Erde an Hobbygärtner ausgegeben. Die Rotbuche ist ein heimischer Laubbaum und gilt als pflegeleichtes Gehölz. Im vergangenen Jahr wurde sie zum Baum des Jahres gekürt.

