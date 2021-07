Stadtteilbücherei Osterfeld zieht ins Ausweichquartier

Lesefreunde in Osterfeld können ab sofort wieder Bücher in der Stadtteilbibliothek ausleihen (Symbolfoto).

Oberhausen. Die Stadtteilbibliothek Osterfeld ist nach langer Corona-Pause ab sofort wieder geöffnet. Zu finden ist sie allerdings unter neuer Adresse.

Seit Donnerstag können Bücherfans wieder die Stadtteilbibliothek Osterfeld nutzen. Allerdings finden sie ihre Bücher ab sofort an einem neuen Ort, die Bibliothek ist umgezogen und vorübergehend an der Kirchstraße 10 beheimatet. Grund sind die Arbeiten am geplanten Neubau am Standort der Gesamtschule Osterfeld.

Leider steht im deutlich kleineren Ausweich-Quartier nur ein eingeschränktes Medienangebot zur Verfügung. Das Bücherei-Team freut sich dennoch, nach langer Corona-Pause wieder öffnen zu können, teilt die Stadt mit. Wenn die Corona-Schutzmaßnahmen weitere Lockerungen zulassen, sind auch wieder Vorlese-Aktionen für Kinder geplant.

Zu erreichen ist die Stadtteilbücherei unter 0208-82 53 091, Öffnungszeiten: dienstags 10 bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr, mittwochs 14 bis 16 Uhr, donnerstags 10 bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr, freitags 10 bis 13 Uhr, sowie an jedem ersten Samstag im Monat von 10 bis 13 Uhr. Montags ist Ruhetag.

