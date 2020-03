Stadtsparkasse Oberhausen schließt am Mittwoch fünf Filialen

Der markante „Bumerang-Bau“ der Stadtsparkassen-Zentrale an der Wörthstraße.

Oberhausen. Die Filial-Schließung bei der Sparkasse Oberhausen soll der Kunden- und Mitarbeiter-Sicherheit dienen. Geldautomaten und SB-Center in Betrieb.

Die Stadtsparkasse Oberhausen schließt vorübergehend ab Mittwoch, 18. März, fünf ihrer Filialen im Stadtgebiet – und zwar in Astaden, Bermensfeld, Buschhausen, Königshardt und Lirich. Dies geschehe, so die aktuelle Pressemitteilung vom Montag, ausschließlich zum Schutz der Kunden und Mitarbeiter.

„Die Bargeldversorgung und die Funktionsfähigkeit der Zahlungssysteme“, heißt es weiter in der Pressemitteilung, „bleiben gewährleistet“. Denn sowohl die SB-Center der geschlossenen Filialen als auch sämtliche Sparkassen-Geldautomaten im Stadtgebiet bleiben geöffnet. Für Service und Beratung bleiben die Filialen in Sterkrade, Osterfeld, Schmachtendorf sowie an der Marktstraße geöffnet. Alle Serviceanliegen können Kunden im Servicecenter der Stadtsparkasse unter 0208-834 1450 erledigen.

Das Geldinstitut appelliert an seine Kunden, „nur die nötigsten Erledigungen persönlich zu tätigen“. Telefonisch lassen sich auch Termine abstimmen, um an die Kunden-Schließfächer in den geschlossenen Filialen zu gelangen. Für den Telefon-Service baut die Stadtsparkasse aktuell ihre Mitarbeiterkapazität aus – und warnt vor: „Wartezeiten sind nicht auszuschließen.“