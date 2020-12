Die Stadtsparkasse Oberhausen modernisiert das SB-Center am Holtener Marktplatz 20.

Geldautomaten Stadtsparkasse modernisiert SB-Center in Oberhausen-Holten

Oberhausen. Das SB-Center der Sparkasse Oberhausen in Holten wurde modernisiert. Hintergrund ist auch ein besserer Schutz vor Geldautomaten-Sprengungen.

Das Selbstbedienungs-Center der Stadtsparkasse Oberhausen in Holten wurde modernisiert und zieht nun in neue Räume um. Die Geldautomaten des SB-Centers stehen wegen des Umzugs am Freitag, 11. Dezember, nicht zur Verfügung.

Das Center wird weiterhin unter der alten Anschrift am Holtener Marktplatz 20 zu finden sein. Wie die Sparkasse mitteilt, werde die aktuell noch belegte Fläche der alten Filiale geräumt. Die dort befindlichen SB-Geräte werden umgesiedelt.

Besserer Schutz vor Kriminellen an den Geldautomaten

„Im Rahmen des Umzugs werden alle Geräte mit den neuesten Schutzmaßnahmen gegen kriminelle Aktivitäten wie zum Beispiel Geldautomaten-Sprengungen ausgestattet“, teilte Sparkassenvorstand Thomas Gäng mit. „Das ist eine wichtige Maßnahme zum Schutz aller Bürgerinnen und Bürger, die sich im Umkreis des Centers aufhalten oder in der Nähe wohnen.“

>>> Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren. <<<

Ab Samstag, 12. Dezember, um 7 Uhr morgens, soll das neue SB-Center vollumfänglich genutzt werden können. Eine Übersicht über die aktuellen Geldautomaten-Standorte und die Öffnungszeiten der SB-Center findet sich im Netz auf www.stadtsparkasse-oberhausen.de.

Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Oberhausen