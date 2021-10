Stadtsparkasse: Filialen öffnen donnerstags wieder länger

Die Stadtsparkasse verlängert die Öffnungszeiten an Donnerstagen.

Oberhausen. Donnerstags wieder bis 18 Uhr – das ist die aktuelle Botschaft der Stadtsparkasse Oberhausen mit Blick auf die Filial-Öffnungen ab November.

Die Stadtsparkasse Oberhausen öffnet an Donnerstagen ihre Filialen ab November wieder länger.

Ab November bieten die Filialen Sterkrade, Osterfeld, Alstaden, Schmachtendorf, Bermensfeld, Königshardt und Marktstraße wieder ihre gewohnten Servicezeiten am Donnerstag bis 18 Uhr an. Die Kürzung auf 16 Uhr erfolgte im Zuge der Corona-Pandemie, weil weniger Kundinnen und Kundinnen in die Filialen gekommen waren.

Oliver Mebus, Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse: „In den vergangenen Wochen konnten wir allerdings eine Veränderung im Nutzungsverhalten feststellen und haben auch die klare Erwartungshaltung unserer Kundschaft erkannt, länger als bisher Serviceleistungen in Anspruch nehmen zu können.“

In der Filiale Marktstraße werden die Öffnungszeiten ab November freitags auf 13 Uhr reduziert. Die Servicenachfrage der Kundinnen und Kunden in der Stadtmitte sei seit geraumer Zeit nach 13 Uhr kaum noch vorhanden, heißt es.

Unabhängig von Öffnungszeiten können die Kundinnen und Kunden der Stadtsparkasse Oberhausen Beratungstermine montags bis donnerstags von 9 bis 18 Uhr sowie freitags von 9 bis 13 Uhr (Filiale Sterkrade bis 16 Uhr) wahrnehmen.

