Stadtschulpflegschaft lädt zur Online-Infoveranstaltung ein

Oberhausen. Die Stadtschulpflegschaft lädt alle Oberhausener Eltern und Erziehungsberechtigte zu einer Video-Konferenz ein. Was die Verantwortlichen planen.

Nachdem im letzten Jahr die erste öffentliche Veranstaltung der Stadtschulpflegschaft Oberhausen Corona-bedingt ausfallen musste, holen die Verantwortlichen dies am 28. Juni nach. Virtuell laden die beiden Vorsitzenden Nina Theilenberg und Patric Hegemann zum Austausch aller interessierten Eltern und Erziehungsberechtigten ein.

Um die Pandemie-Situation von außen betrachten zu können, wird es nebst einer Vorstellung der Stadtschulpflegschaft und lockerem Plausch auch einen Impulsvortrag geben. In Kooperation mit dem Bildungsbüro der Stadt wird Matthias Bartsch sprechen. Der Erziehungsberater bildet Schulen mit dem Schwerpunkt „Bildung und Erziehungspartnerschaften“ weiter und kann über seine Erfahrungen in der Zusammenarbeit zwischen Schulen, Schulträgern und Eltern berichten. In seinem Vortrag formuliert er zehn Punkte, die Optionen für gelingende Zusammenarbeit und Auswege aus der Krisensituation aufzeigen und den Blick nach vorn richten sollen.

Wünsche und Anregungen von Eltern in Oberhausen sind willkommen

Wünsche, Anregungen und Ideen für einen besseren Schulalltag sind willkommen. „Wenn Sie so begeistert sind wie wir, laden wir Sie ein, aktiv mitzumachen in einer unkomplizierten Gruppe, die etwas im Schulalltag der Schüler in Oberhausen bewegen möchte“, heißt es in der Einladung der Verantwortlichen.

Die Video-Konferenz wird am 28. Juni um 18.30 Uhr über den Anbieter Zoom stattfinden. Die Schulpflegschaft bittet um eine vorherige Anmeldung per Mail an stadtschulpflegschaft.ob@gmail.com. Im Anschluss erhalten die Teilnehmer den Link zur Video-Konferenz mit Einwahldaten.

______________________________________

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen und kostenlosen Newsletter abonnieren! +++

+++ Sind Sie speziell an Corona-Nachrichten aus Oberhausen und der Region interessiert? Dann können Sie hier unseren morgendlichen und kostenlosen Newsletter abonnieren! +++

+++ Sie interessieren sich für Familien-Nachrichten aus dem Ruhrgebiet? Dann abonnieren Sie hier unseren Familien-Newsletter! +++

Täglich wissen, was in Oberhausen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Oberhausen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen