Oberhausen. Mit großer Mehrheit beschließt der Rat neue Parkgebühren in Oberhausen. Sie sollen künftig auch in den Gebieten am Rand der Innenstadt gelten.

Mit großer Mehrheit hat der Rat am Montag die Erhöhung der Parkgebühren und die Ausweitung der bezahlpflichtigen Parkzonen beschlossen. Die Politik setzt damit einen Schlussstrich unter die monatelange und teils äußerst hitzig geführte Diskussion um das neue Parkraumbewirtschaftungskonzept. Die SPD sorgte in der Abstimmung für eine Nachbesserung, von der vor allem Arbeitnehmer profitieren sollen.

Gemeint sind die Arbeitnehmer, die mit dem Auto zur Arbeitsstelle in den Parkzonen fahren, dies aber nicht aus Bequemlichkeit tun, sondern weil es ihnen laut SPD-Fraktionschefin Sonja Bongers an adäquaten Alternativen fehlt. Daher soll die Stadt nun in unmittelbarer Nähe von Arbeitgebern mit vielen Mitarbeitern Wochen- und Monatstickets an den Parkautomaten zur Verfügung stellen. Ein Monatsticket soll dabei 50 Euro kosten, ein Parkticket für eine Woche 20 Euro.

„Man kann einen Fehler auch mal zugeben“

Bongers wehrte sich zudem gegen Vorwürfe der vergangenen Wochen, vor dem Protest der Bürger eingeknickt zu sein. Im September hatte die SPD die Aussetzung der im März 2018 beschlossenen Gebührenerhöhung bewirkt. Sie sprach von einem „Reflektieren“; manche Dinge habe man schlicht vor der Entschluss, die Gebühren zu erhöhen, nicht erkannt. „Man kann einen Fehler auch mal zugeben.“

Knapp 23.000 Unterschriften hat die Bürgerinitiative gegen das Parkraumbewirtschaftungskonzept gesammelt. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Neben den neuen Wochen- und Monatstickets gibt es weitere Abänderungen des ursprünglichen Konzeptes: So sollen Tagestickets auf den Parkplätzen an der Friedrich-Karl- und der Düppelstraße nur noch 4 statt 5 Euro kosten. Die Stadt prüft zudem die Schaffung neuer Parkplatz an der Mülheimer/Ecke Tannenbergstraße. Auch die Errichtung eines neuen Parkhauses an der Düppelstraße wird geprüft. Anwohner sollen zudem die Möglichkeit erhalten, Parkausweise für Besucher zu erhalten. Hier muss die Stadt auf Anraten der Bezirksregierung allerdings noch etwas nachjustieren.

23.000 Unterschriften der Gegner

Vor der Sitzung des Rates am Montag machten Gegner des neuen Konzeptes noch einmal Luft. Mit Transparenten und einer Unterschriftenliste empfingen sie Oberbürgermeister Daniel Schranz vor dem Ratssaal. Knapp 23.000 Unterschriften hatte die Bürgerinitiative gegen das Bewirtschaftungskonzept zusammengetragen. Die Initiative wehrt sich vor allem dagegen, die bezahlpflichtigen Zonen in Oberhausen auf die Randgebiete der Innenstadt, also auch auf weitere Wohngebiete auszuweiten.

In der Ratssitzung argumentierten vor allem die Gruppe Offen für Bürger und die Fraktion der Linken gegen das Konzept. Martin Goeke machte für die Linken deutlich, dass ihnen ein Gesamtkonzept fehle. Es gebe keine guten Alternativen für den privaten Autoverkehr. Weitere Parkplätze in der Innenstadt „führen das Parkraumbewirtschaftungskonzept ad absurdum“. Denn die Autos sollten doch aus der Innenstadt verschwinden. Sein Lösungsvorschlag: Der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs sei unumgänglich.

Parkticket für 50 Euro am Tag

Ein in seinen Augen fehlendes Nahmobilitätskonzept kritisierte auch Albert Karschti (Offen für Bürger). Der Ärger der Bürger müsse ernst genommen werden, Probleme an einem Runden Tisch besprochen werden. Die fraktionslose Ratsfrau Andrea-Cora Walther zog Städte wier Amsterdam oder Kopenhagen heran, wo das Parken „gerne auch mal 20 oder 50 Euro am Tag kostet“. Unterschied: „Da fährt aber auch alle fünf Minuten ein Bus.“

Simone-Tatjana Stehr (CDU), Hans-Otto Runkler (Freie Demokraten) und Norbert Axt (Grüne) verteidigten das Konzept der höheren Gebühren. Im Kern ginge es darum, den Anwohnern zu helfen, indem man den Suchverkehr einschränke. Abgestimmt wurde am Ende kompliziert in Einzelabstimmungen. Grüne und FDP etwa sind generell für das Parkkonzept, lehnten aber die Wochen- und Monatstickets der SPD ab. Auch das Herabsetzen des Tagesgebühr von 5 auf 4 Euro an Düppel- und Friedrich-Karl-Straße hätte es aus Sicht der Grünen nicht gebraucht. Für das neue Konzept und somit der Erhöhung der Parkgebühren gab es letztlich aber ein große Mehrheit. In der Innenstadt gelten die erhöhten Gebühren ohnehin bereits, ab wann die neuen Automaten in den derzeit noch ausgesetzten Gebieten nun scharf gestellt werden, ist noch unklar.