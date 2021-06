Der Stadtgutschein ist auch in der Touristen-Information erhältlich.

Förderprojekt Stadtgutschein Oberhausen geht am Mittwoch an den Start

Oberhausen. Der neue Stadtgutschein weist den Weg aus der Corona-Krise. Bürger sparen in Restaurants und Kultureinrichtungen und helfen so beim Neustart.

Jetzt ist es so weit: Am Mittwoch, 30. Juni, geht der Stadtgutschein Oberhausen an den Start: Er soll für örtliche Betriebe aus Gastronomie, Kultur- und Freizeitwirtschaft, die besonders unter den Corona-Folgen leiden, zusätzliche Umsätze ermöglichen und ihren Neustart nach dem Lockdown fördern.

Die Stadt Oberhausen gewährt beim Kauf des Stadtgutscheins einen Zuschuss von 20 Prozent. Erhältlich sind die Stadtgutscheine Oberhausen ab Mittwoch vor Ort in den Tourist-Informationen am Hauptbahnhof und im Centro sowie ab 8 Uhr online auf dem Gutscheinportal www.stadtgutschein-oberhausen.de.

Die Umsetzung des Projekts erfolgt durch die OWT Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH. Oberbürgermeister Daniel Schranz erklärt dazu: „Mit der in dieser Form in Oberhausen beispiellosen Aktion können Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit der Stadtverwaltung Gastronomiebetriebe und Veranstaltungsunternehmen in der Stadt unterstützen.“ Kulturdezernent und Stadtkämmerer Apostolos Tsalastras hat auf Beschluss des Rates für den Stadtgutschein 500.000 Euro aus Mitteln der städtischen Corona-Sonderförderung reserviert. Durch die Hebelwirkung dieser Förderung können zusätzliche Umsätze von bis zu zweieinhalb Millionen Euro gerade dort generiert werden, wo die Türen über Monate geschlossen bleiben mussten und ganz erhebliche Einbußen zu verkraften waren.

Oberhausener Bürgerinnen und Bürger können Gutscheine im Wert von 20, 50 oder 100 Euro im Gesamtwert von maximal 300 Euro pro Person erwerben. Durch den städtischen Zuschuss müssen sie nur 16, 40 Euro beziehungsweise 80 Euro für den jeweiligen Gutschein zahlen. „So profitieren die Gutscheinkäufer beim Restaurantbesuch, bei Kulturveranstaltungen oder bei sonstigen Freizeitvergnügen von einem ordentlichen Rabatt und die Betriebe gleichzeitig von einer erhöhten Nachfrage“, erläutert OWT-Projektleiter Niklas Bungardt.

Auch Teilbeträge möglich

Die subventionierten Gutscheine können – auch in Teilbeträgen – bis Ende dieses Jahres in allen teilnehmenden Betrieben und Einrichtungen eingelöst werden. Danach verfällt der städtische Zuschuss. Der selbstbezahlte Anteil des Gutscheins behält über den 31. Dezember 2021 hinaus seinen Wert und kann noch über einen Zeitraum von drei Jahren eingelöst werden. Welche Betriebe, Einrichtungen und Angebote schon für die Einlösung der Stadtgutscheine Oberhausen dabei sind, nennt das Gutscheinportal www.stadtgutschein-oberhausen.de tagesaktuell.

Neu hinzukommende Betriebe aus Gastronomie, Kultur und Freizeit sind zum Mitmachen eingeladen. Die Teilnahme ist kostenlos. System- oder Payment-Gebühren fallen nicht an. Die Anmeldung erfolgt direkt über das Gutscheinportal. „Wir hoffen, dass ganz schnell ganz viele Betriebe mitmachen“, sagt Rainer Suhr, Spartenleiter der OWT für Tourismus und Marketing.

