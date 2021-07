Stadtgottesdienst der Katholiken mit 600 Gläubigen möglich

Oberhausen. Eine ganz besondere Atmosphäre prägt die stadtweiten Gottesdienste der Katholiken. So soll es im August auch wieder in Oberhausen-Osterfeld sein.

Die katholische Stadtkirche Oberhausen feiert in diesem Jahr wieder einen Stadtgottesdienst unter freiem Himmel – am Sonntag, 15. August, um 10.30 Uhr ist es so weit.

Im vorigen Sommer hatte der Stadtgottesdienst coronabedingt ausfallen müssen. Nun geht es in diesem August auf den Marktplatz in Osterfeld. Entsprechend der immer noch herrschenden Pandemie ist die Anzahl der Gläubigen auf 600 Personen begrenzt, die geimpft, genesen oder getestet sein müssen und eine Eintrittskarte benötigen.

An dem besagten Wochenende Mitte August startet nicht nur der Stadtgottesdienst. Zugleich begeht die Caritas ein Doppeljubiläum: Das „Bistro Jederman“ feiert sein 10-jähriges Bestehen und das ambulant betreute Wohnen (BeWo) für Menschen mit geistiger Behinderung blickt auf 20 Jahre erfolgreiche Arbeit zurück. Gefeiert wird beides am Samstag, 14. August, also einen Tag vor dem Stadtgottesdienst, ebenfalls auf dem Marktplatz in Osterfeld. Diese Jubiläumsfeier beginnt um 18 Uhr, die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt. Am Abend sei der Zugang aber bei Nachweis einer der drei „G“ (getestet, geimpft, genesen) zusätzlich möglich, heißt es.

Karten in den Pfarreien und im Bistro Jederman Der Gottesdienst am Sonntag, 15. August, beginnt um 10.30 Uhr. Einlass ist ab 9.30 Uhr, ab 10 Uhr gibt es eine musikalische Einstimmung. Die Jubiläums-Feier am Samstag, 14. August, beginnt um 18 Uhr, Einlass ab 17 Uhr. Karten für beide Veranstaltungen sind in den Pfarreien und im Caritas-Bistro Jederman, Gildenstraße 19, 82878086, erhältlich.

„Natürlich blicken wir sehr aufmerksam auf die Corona-Entwicklung und sind entsprechend der Vorgaben vorsichtig“, so der Katholikenratsvorsitzende Thomas Gäng. Viele Menschen hätten große Sehnsucht nach solchen Treffen und gemeinsamen Gottesdiensten. „Wir wollen als Kirche auch zeigen, wie wir sind: freundlich und den Menschen zugewandt. Deshalb ist es wunderbar, den Geburtstag von Bistro Jederman und BeWo in das Gottesdienst-Wochenende einzubetten, denn Caritas ist gelebter Glaube!“

„Ein ganz besonderes Glaubensfest“

„Es wird anders und kleiner als in den letzten Jahren, aber trotzdem ein ganz besonderes Glaubensfest. Und vielleicht schaffen wir es, einigen Menschen ein Stück Freude und Zuversicht zu schenken“, ergänzt Propst Christoph Wichmann, Pfarrer von St. Pankratius. Das Team der Pfarrei hat in der Pandemie immer wieder durch besondere Gesten und Glaubenszeugnisse erfolgreich versucht, die Menschen zu stärken.

Große Resonanz: Gemeinsamer stadtweiter Gottesdienst der katholischen Christen in Oberhausen im Sommer 2018 auf dem Altmarkt. Foto: Kerstin Bögeholz / FFS

Mit Vorfreude blickt Caritasdirektor Michael Kreuzfelder auf das anstehende Doppeljubiläum. „Seit zusammen mehr als 30 Jahren bringen wir Menschen mit und ohne Behinderung näher zusammen, sowohl im Bistro als auch im betreuten Wohnen. Das ist ein gutes Stück Inklusion. Zu unserem Glauben als Christen gehört es, Solidarität zu stiften und den Schwachen beizustehen.“ Auch deshalb hätten sich Stadtkirche, Pfarrei und Caritas dazu entschlossen, beide Tage unter das diesjährige Caritas-Jahresmotto „Das machen wir gemeinsam!“ zu stellen.

Die Tradition der stadtweiten Gottesdienste geht auf den Oberhausener Katholikentag im Jahr 2016 zurück, wo sich zum ersten Mal, damals im Stadion Niederrhein, die Katholiken und Katholikinnen in großer Zahl zur Feier der Eucharistie versammelt hatten. Vor der Pandemie nahmen bis zu 1800 Gläubige an den Gottesdiensten teil.

