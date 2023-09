Stadtfest 2023 läuft: Was ist das Geheimnis von Osterfeld?

Oberhausen. Das Osterfelder Stadtfest läuft auf vollen Touren. Wer an diesem Wochenende den Stadtteil ansteuert, erlebt ein facettenreiches Programm.

Was ist das Geheimnis von Osterfeld? Wer mit Daniel Lübbe und Manuela Krey von der Werbegemeinschaft Osterfeld (Wego) über das Osterfelder Stadtfest 2023 spaziert, erfährt es hautnah: „Der große Zusammenhalt und das Miteinanderreden“, sagt Manuela Krey, die gleich darauf mit den nächsten Festbesuchern ein kleines Pläuschchen auf dem gut besuchten Marktplatz hält.

Das Osterfelder Stadtfest lockt auch bei seiner 36. Ausgabe die Besucherscharen an. Von der Kettelerstraße über die Flaniermeile Gildenstraße bis zum Wappenplatz – die Osterfelder und ihre Gäste geben sich ein entspanntes Stelldichein.

Auf dem Wappenplatz haben Laura Konrad, Leiterin der Stadtteilbibliothek Osterfeld, und Kathrin Pickard, die Leiterin der Schulbibliothekarischen Arbeitsstelle (sba), ihren Stand aufgebaut. Sie nutzen das Stadtfest, um die Kinder an das Lesen heranzuführen. Das machen sie mit kleinen Robotern in Bienenform, die sich über die bildlich dargestellte und auf dem Tisch ausgelegte Geschichte „Der kleine Wassermann“ bewegen. Die Mädchen und Jungen können die Story hier also spielerisch erkunden – und dabei eine Visitenkarte der Stadtteilbibliothek Osterfeld mit den genauen Öffnungszeiten mitnehmen. Das Stadtfest fördert so ganz nebenbei das literarische Interesse.

Große Osterfelder Karnevalsgesellschaft lockt mit Kaffee und Kuchen

Am Café- und Kuchenstand der Großen Osterfelder Karnevalsgesellschaft drängeln sich die Gäste an den Tischen. Im Café Jederman ist ebenfalls was los. Bei Surmann hat sich bereits eine kleine Schlange der Hungrigen gebildet. Das Team von Optik Giepen hat ebenfalls gut zu tun. Der Familientrödelmarkt, professionelle Trödelstände, die Informationsstände der Vereine und Verbände, der verkaufsoffene Sonntag – all das zählt auch in diesem Jahr zum facettenreichen Programm.

Gute Laune garantiert: flotter Tanz auf der Marktplatzbühne beim Osterfelder Stadtfest 2023. Foto: Lars Fröhlich / FFS

Wego-Vorsitzender Daniel Lübbe und sein fleißiges Team haben viele Monate der intensiven Vorbereitung in das Festprogramm gesteckt. Die Schlagerparty am Freitagabend, das Bühnenprogramm mit Tanzauftritten, Tanzmariechen und der beliebten Osterfelder Karaoke-Show, die Auftritte von Davin Herbrüggen und Nockrock am Samstagabend, das sonntägliche Talkangebot auf der Aktionsbühne am Wappenplatz mit zahlreichen Gästen und Gesprächsrunden – all das muss sorgfältig organisiert und vorbereitet werden.

Viele kundige Gesprächspartner am Sonntag auf der Bühne am Wappenplatz

Zu den Gesprächspartnern am Sonntag auf der Aktionsbühne zählen Pfarrerin Ursula Harfst und Propst André Müller sowie Imam Mustafa Tipi zum Thema „Glaube in Osterfeld“. Kundige Osterfelder wie Otto Flögel, Walter Paßgang und Hermann-Josef Schepers gestalten eine historisch geprägte Gesprächsrunde zum Thema „Osterfelder Spuren“. Und unter der Überschrift „Osterfeld im Aufbruch“ nehmen Thomas Gäng, Vorstand der Stadtsparkasse, Wolfgang Hoffmann, Vorstand der Gewo, Laura Konrad (Stadtteilbibliothek) und Bezirksbürgermeister Thomas Krey die Osterfelder Zukunftsperspektiven in den Blick.

Haben beim Stadtfest viel Feuerwehr-Spaß: Svenja Dehen mit Sohn Mats am Karussell. Foto: Lars Fröhlich / FFS

Und diese Zukunftsperspektiven sind ziemlich gut, denn mit dem im Bau befindlichen Multifunktionskomplex an der Gesamtschule Osterfeld (GSO) und dem ebenfalls bereits gestarteten großen Bauvorhaben „Pankratiusviertel“ hat der Stadtteil in jüngster Zeit positive Zeichen gesetzt, die in ganz Oberhausen und darüber hinaus beachtet worden sind. Manuela Krey sagt dazu beim Kaffeetrinken am Rande des Festgeschehens im Café Jederman: „Osterfeld wird mal der schönste Stadtteil von ganz Oberhausen.“

