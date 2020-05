Stadtbibliothek Oberhausen bietet ab sofort Bestell-Service

Oberhausen. Die Stadtbibliothek Oberhausen fährt trotz der coronabedingten Schließung ihren Service langsam wieder hoch. Medien-Bestellung sind nun möglich.

Die Wartezeit hat ein Ende: Ab sofort können Kunden der Stadtbibliothek Oberhausen Medien bestellen. Ab Montag, 11. Mai, können die Bestellungen dann an der Zentralbibliothek im Bert-Brecht-Haus (Langemarkstraße) und ab Dienstag, 12. Mai, an der Stadtteilbibliothek in Sterkrade (Wilhelmstraße 9) abgeholt werden.

Die Bestellungen können telefonisch, per Mail oder direkt online über den Bibliothekskatalog aufgegeben werden (www.bibliothek.oberhausen.de). Die Mitarbeiter in den Büchereien suchen die Bücher, DVDs etc. raus und stellen sie für die Abholung der Nutzer bereit. Selbst in den Regalen stöbern und vor Ort lesen und lernen ist noch nicht möglich.

Gültiger Bibliotheksausweis für Bestellungen

Für alle Bestellungen wird ein gültiger Bibliotheksausweis benötigt. Wer noch keinen besitzt, kann sich telefonisch oder per Mail registrieren lassen. Der Bibliotheksausweis wird dann nach Überprüfung und gegen Unterschrift am jeweiligen Abholort ausgehändigt, so die Stadt. Mit dem Bibliotheksausweis kann das gesamte Medien- und Serviceangebot der Stadtbibliothek genutzt werden.

Insgesamt können zehn Medien pro Ausweis bestellt werden, die dann am nächsten Öffnungstag zur Abholung bereit liegen. Eine Medienrückgabe kann zurzeit nur über die 24-Stunden-Rückgabeautomaten der Zentralbibliothek und der Bibliothek in Sterkrade erfolgen.

Abholzeiten an der zentralen Bücherei

Bestell- und Abholzeiten Zentralbibliothek (Bert-Brecht-Haus): montags bis freitags von 11 bis 17 Uhr, samstags von 10.30 bis 13.30 Uhr. Die Abholstation befindet sich auf der Langemarkstraße am Nebeneingang des Lerncenters. Beratung und Bestellung: Erwachsenenbibliothek und Young Corner (0208-825-2058; beratung.bibliothek@oberhausen.de); Kinderbibliothek (0208-825-2942; kinderbibliothek@oberhausen.de). Service-Hotline für Verlängerungen und Neuanmeldungen: 0208-825-2852; kundenservice.bibliothek@oberhausen.de.

Abholzeiten in der Sterkrader Bibliothek

Bestell- und Abholzeiten Bibliothek Sterkrade: dienstags bis freitags von 10 bis 16 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr. Die Abholstation befindet sich im Eingangsbereich der Bibliothek, Wilhelmstraße 9. Beratung und Bestellung: 0208-940 598 50; bibliothek.sterkrade@oberhausen.de.

Die Schul- und Stadtteilbibliotheken in Osterfeld und Schmachtendorf sowie alle Schulbibliotheken bleiben weiterhin geschlossen.