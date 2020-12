Stadtarchiv Oberhausen startet eigenen Youtube-Kanal

Oberhausen. Zeitzeugen-Filme aus der Erfolgsausstellung „Aufbruch macht Geschichte“ zeigt das Stadtarchiv zum Start seines neuen Youtube-Kanals.

Das Stadtarchiv startet am Sonntag, 20. Dezember, um 19 Uhr seinen eigenen Youtube-Kanal. Das erste Video wird dann öffentlich gestellt.

Bis zum Lockdown im November lief im Schloss Oberhausen die von Archivleiter Magnus Dellwig kuratierte Ausstellung zu anderthalb Jahrhunderten Strukturwandel in Oberhausen „Aufbruch macht Geschichte“ sehr erfolgreich in der Panoramagalerie und im Kabinett. Das dort gezeigte Filmprogramm der Ausstellung mit Zeitzeugen, die sich an die Vorgeschichte der Neuen Mitte erinnern, gibt es deshalb vom vierten Advent an als digitales Angebot.

Interessierte Bürger finden unter dem Kanalnamen „Stadtarchiv Oberhausen – das Gedächtnis der Stadt“ bei Youtube diese Filme und in Zukunft dann weitere Angebote, denn der Youtube-Kanal des Stadtarchivs Oberhausen soll weiter ausgebaut werden. Vorgesehen sind als Inhalte für 2021 weitere Interviews mit Zeitzeugen, interessante Filme aus der Vergangenheit Oberhausens und virtuelle Führungen durch das Archiv an der Liricher Eschenstraße.