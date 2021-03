Stadt soll weiterhin nötige Fahrten zum Frauenhaus bezahlen

Um schnell und sicher in ein Frauenhaus zu kommen, soll die Stadt weiterhin eine Fahrtkostenübernahme für gewaltbetroffene Frauen ermöglichen,

Oberhausen. Seit 2019 zahlt die Stadt Fahrtkosten für Frauen, die schnell in ein Frauenhaus müssen. Die Förderung soll verlängert werden.

Wer schnell in einem Frauenhaus unterkommen muss, soll die Fahrtkosten auch in Zukunft von der Stadt erstattet bekommen. Die Grünen stellten einen Antrag auf Verlängerung der Förderung, die bereits seit 2019 läuft.

Der Abschlussbericht der Gleichstellungsstelle zum Thema mache auf die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit des Projekts aufmerksam, so die Grünen. Dort ist zu lesen: „Gewaltbetroffene Frauen konnten schnell und sicher im Frauenhaus Oberhausen untergebracht werden. Durch die Unterstützung des Frauenhauses brauchten die Frauen nicht wochenlang auf einen Frauenhausplatz in der Nähe warten, sie mussten nicht aus der Not heraus ohne Fahrkarte fahren oder resigniert beim Gewalttäter bleiben.“ Auch eine Taxifahrt, die aus Sicherheitsgründen oder wegen Corona, durch die Förderung möglich gewesen seien, hätte die Frauen ruhiger und stressfreier im Frauenhaus ankommen lassen.