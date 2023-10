Stadt sammelt Laubsäcke ein: Hier die Termine in Oberhausen

Oberhausen. Tonnen von Straßenlaub fallen in den nächsten Wochen in Oberhausen an. Die Wirtschaftsbetriebe (WBO) starten ihren Abholservice für Laubsäcke.

Für die Sammlung von Straßenlaub bietet die Stadt Oberhausen wieder zwei feste Laubsammlungstermine je Abfuhrbezirk an.

Im Gebiet nördlich der Emscher wird das Straßenlaub am Samstag, 21. Oktober, und am Samstag, 25. November, abgeholt. Die Laubsammlung im Stadtgebiet südlich der Emscher findet am Samstag, 28. Oktober, und am Samstag, 2. Dezember, statt. Das teilt die Stadtpressestelle mit.

Kostenfreie Abgabe am Wertstoffhof

Die WBO-Mitarbeiter sammeln insbesondere in Straßen mit vielen Laubbäumen auch zwischendurch eigens bereitgestellte Laubsäcke ein. Laub kann zudem ganzjährig kostenfrei am Wertstoffhof in der Buschhausener Straße 142 sowie an der Annahmestelle Gabelstraße / Zum Ravenhorst abgegeben werden.

Spezielle Säcke sind nicht erforderlich, alle handelsüblichen Säcke – mit Ausnahme Gelber Säcke – können genutzt werden. An den Annahmestellen müssen diese Säcke allerdings ausgeleert werden. Die Abfallberatung ist für weitere Fragen unter 0208 825-3585 erreichbar.

