Stadt Oberhausen startet digitale Bürger-Befragung

Oberhausen. Die Stadt will wissen, wie es in Sachen Gesundheit um die Bürgerinnen und Bürger bestellt ist. Man kann sich auch persönlich befragen lassen.

Unter dem Motto „#gesundinob“ hat der städtische Bereich Gesundheit in Kooperation mit der Bochumer Hochschule für Gesundheit sowie zahlreichen Akteurinnen und Akteuren eine digitale Bürgerbefragung zu den Lebensverhältnissen in Oberhausen entwickelt. Die Fragen sind in die Module Alltagsmobilität, Sport, Ernährung und psychisches Wohlbefinden unterteilt. „Wo kaufen Sie Ihre Lebensmittel ein?“ wird beispielsweise gefragt, ebenso wie „In welchen Lebenssituationen haben Sie sich jemals seelische Unterstützung gewünscht?“ oder „Nutzen Sie eher das Auto oder Bus und Bahn?“

Mit der digitalen Befragung soll allen Oberhausener Bürgerinnen und Bürgern die Chance gegeben werden, ihre Einschätzung der Lebensverhältnisse in Oberhausen zu geben. Damit kann laut Mitteilung der Stadt jede und jeder aktiv auf sich anschließende Projektplanungen Einfluss nehmen. Die Teilnahme an der digitalen Befragung ist über folgenden Link möglich: https://qrco.de/gesundinob3.

Gesundheitsbefragung in Oberhausen: Am 10. Mai im Quartiersbüro Sterkrade

Zusätzlich finden im gesamten Stadtgebiet Befragungen vor Ort im Interviewformat statt. So auch am Mittwoch, 10. Mai 2023, in Kooperation mit dem Quartiersbüro Sterkrade-Mitte. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind an diesem Tag von 10 bis 14 Uhr im Smart-Haus, Steinbrinkstraße 216, zur persönlichen Befragung eingeladen. Zusätzlich bietet sich im Smart-Haus die Gelegenheit zur Besichtigung und auch Beratung von altersunterstützenden Assistenz-Technologien für zu Hause.

Um allen Oberhausener Bürgerinnen und Bürgern die Teilnahme zu ermöglichen, wird der Fragebogen neben der deutschsprachigen Version auch in arabischer, englischer, französischer, russischer und türkischer Sprache zur Verfügung gestellt.

