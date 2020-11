Stadt Oberhausen schließt komplette Kita wegen Corona

Neue Coronafälle in zwei Oberhausener Kitas (Symbolbild). Betroffen sind St. Theresia und St. Barbara.

Oberhausen. An zwei Oberhausener Kindertageseinrichtungen gibt es neue positive Corona-Fälle. Eine Einrichtung muss komplett schließen, die andere teilweise.

Das Oberhausener Gesundheitsamt hat am Donnerstag angeordnet, die Kindertageseinrichtung St. Theresia komplett zu schließen. Grund ist der positive Corona-Test einer Beschäftigten.

Betroffen sind 43 Kinder und sieben weitere Beschäftigte der Kita an der Straße Auf der Hütung 50. Für sie alle wurde Quarantäne angeordnet.

Einen positiven Coronafall bei den Mitarbeitern gibt es auch in der Einrichtung St. Barbara. Dort muss jedoch nicht die komplette Kita schließen, an der Krähenstraße 12a sind es lediglich zwei Gruppen. Betroffen sind sechs weitere Beschäftigte und ebenfalls 43 Kinder. Auch sie sind nun in Quarantäne.