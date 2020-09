Corona-Pandemie Stadt Oberhausen schließt Kita in Dellwig wegen Coronafall

Oberhausen. Die städtische Kita am Unterbruch in Borbeck besuchen 47 Kinder. Die müssen nun alle wegen eines Coronafalls 14 Tage zu Hause bleiben.

Eine Erzieherin der städtischen Kindertageseinrichtung Dellwig in Oberhausen ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte Jürgen Schmidt, Beigeordneter für Familie, Schule, Integration und Sport, dem Jugendhilfeausschuss in der Sitzung am Mittwochnachmittag mit. Deshalb ist die dreigruppige Kita im Ortsteil Borbeck aktuell geschlossen.

Das Oberhausener Gesundheitsamt hat sowohl für die neun Beschäftigten als auch für die 47 Kinder der Einrichtung vorsorglich eine 14-tägige Quarantäne angeordnet. Deshalb gibt es derzeit kein Betreuungsangebot in dem Kindergarten, die Quarantäne-Zeit müsse abgewartet werden, so Jürgen Schmidt. Die im Vergleich zu anderen Oberhausener Kindertagesstätten recht kleine Kita bietet normalerweise Betreuungszeiten von montags bis freitags von jeweils 7 bis 14 Uhr für maximal 50 Kinder im Alter von zwei Jahren bis zum Schuleintritt an.