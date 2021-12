Oberhausen. Die Stadt Oberhausen will bei den Impfungen Fahrt aufnehmen. Eine sechste Impfstelle öffnet am 13. Dezember. Verimpft wird dort nur Moderna.

Die Stadt Oberhausen richtet eine weitere Impfstelle ein. Ab dem 13. Dezember können sich Bürgerinnen und Bürger beim TUS Alstaden, Bürgerstraße 15, ausschließlich mit dem Vakzin von Moderna impfen lassen, teilt die Stadt mit. An den dann sechs Impfstellen in der Stadt sollen täglich insgesamt 1200 Impfungen durchgeführt werden. Möglich sind Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen.

Dass in der Impfstelle in Alstaden lediglich der Impfstoff von Moderna zum Einsatz komme, hänge mit der Liefersituation zusammen, erklärt Krisenstabsleiter Michael Jehn. „Da wir bei den Lieferungen von Biontech aktuell nicht die von uns bestellten Mengen erhalten, kommt es zu den Einschränkungen.“ Da die Stiko das Moderna-Vakzin ausschließlich für Personen über 30 Jahre empfiehlt, richtet sich das Angebot zum jetzigen Zeitpunkt vorrangig an diese Altersgruppe.

Impfung nur mit Termin

„Mit diesem erweiterten Angebot nehmen wir bei der Impfung der Oberhausener Bevölkerung weiter Fahrt auf und bieten nun ortsnah über das gesamte Stadtgebiet verteilt Impfmöglichkeiten an“, sagt Michael Jehn. Die Öffnungszeiten der Impfstelle beim TUS Alstaden sind montags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr. Die Stadt bittet Impfwillige, Vordrucke ausgefüllt mitzubringen sowie ihren Personal- und Impfausweis. Es ist eine Anmeldung erforderlich: https://tevis.krzn.de/tevisweb360/

Die Öffnungszeiten der anderen Impfstellen:

• Osterfeld: Osterfelder Markt, Montag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr

• Centro: Parkhaus 8, Montag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr

• Alt-Oberhausen: Saporoshje-Platz, Montag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr

• Sterkrade: Kleinstädter-Bühne, Finanzstraße 1, Montag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr

• Königshardt: Gemeinderäumlichkeiten von St. Barbara Königshardt, Hartmannstraße 83a, Eingang über Krähenstraße, Montag bis Samstag 10 bis 18 Uhr, planmäßiger Start am Mittwoch, 8. Dezember 2021

