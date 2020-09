Stadt Oberhausen rät Briefwählern, sich jetzt zu beeilen

Sieben Kandidaten treten in Oberhausen an, um in den nächsten fünf Jahren als Oberbürgermeister der Stadt zu arbeiten – hier sind Thorsten Berg (SPD) und Amtsinhaber Daniel Schranz (CDU) auf Großplakaten zur Kommunalwahl zu sehen.

Oberhausen. Wer am Sonntag, 13. September 2020, nicht in einem Wahllokal wählen will, kann die Briefwahlunterlagen beantragen. Das sollte jetzt geschehen.

Wer per Brief den Stadtrat oder den Oberbürgermeister wählen möchte, sollte sich jetzt nach Angaben der Stadt Oberhausen sputen: Der Antrag auf Ausstellung von Briefwahlunterlagen sollte das Wahlamt nach Empfehlung des Rathauses bis spätestens Mittwoch, 9. September 2020, erreichen. „Danach ist ein rechtzeitiger Eingang des Wahlbriefes aufgrund der Postlaufzeiten nicht mehr gewährleistet“, warnt die Pressestelle.

Auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung haben die Wählerinnen und Wähler die Möglichkeit, Briefwahlunterlagen für die Kommunalwahlen zu beantragen. Möglich ist dies auch per Fax (0208-825-3377) oder per E-Mail (briefwahl@oberhausen.de), aber nicht telefonisch.

Wer bis jetzt keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, kann sich beim Fachbereich Wahlen melden (0208-825-2944, 0208-825-2019). Am Wahltag besteht auch die Möglichkeit, ohne Wahlbenachrichtigung zu wählen, sofern eine Eintragung im Wählerverzeichnis besteht. Personalausweis oder Reisepass bzw. Identitätsausweis sind in allen Fällen mitzubringen.

Wer will, kann aber auch eine Sofortwahl in den drei Rathäusern erledigen: Rathaus Oberhausen, Zimmer 64, Eingang Elsa-Brändström-Straße, Technisches Rathaus Sterkrade (Gebäude C, Bahnhofstraße 66), Rathaus Osterfeld, Zimmer 18, Bottroper Straße 183. Für eine Sofortwahl sind die Wahlbenachrichtigung und der Personalausweis/Reisepass bzw. Identitätsnachweis erforderlich.