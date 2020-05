Stadt Oberhausen öffnet die 107 Spielplätze wieder

Oberhausen. Klettern, rennen, toben, das ist ab Donnerstag (7. Mai) wieder auf den Oberhausener Spielplätzen möglich, die Stadt hebt die Corona-Sperrung auf.

In Oberhausen werden die Spielplätze ab Donnerstag, 7. Mai 2020, nach der coronabedingten Sperrung wieder geöffnet. Ausnahme: Bolzplätze und Jugendfreizeitflächen bleiben weiter zu, so die Stadt. Nun können Eltern mit ihren Kindern wieder die 107 Spielplätze im Stadtgebiet nutzen. Die Öffnung macht die aktuelle Corona-Schutzverordnung des Landes NRW möglich, die die Öffnung der Areale den Kommunen ab 7. Mai freistellt.

Abstand auf den Spielplätzen halten

Die Stadtverwaltung Oberhausen mahnt dabei an, auf den nötigen Abstand untereinander und unter den Kindern zu achten und mit gutem Beispiel voranzugehen. Die Verantwortlichen im Rathaus bitten darum, „die Kontakte in der Bevölkerung auch weiterhin gering zu halten“, heißt es in einer Mitteilung, „nach dem Motto ‘Abstand ist die neue Höflichkeit’“. Weiterhin rät die Verwaltung, überfüllte Spielplätze zu meiden. „Unser Appell geht deshalb auch an die Eltern oder Betreuungspersonen, hier ihre eigene Verantwortung wahrzunehmen und bei den Kindern auf einen angemessenen Rahmen der Begegnung zu achten“, so ein Stadtsprecher.

Kontrolle durch die Stadt

Nichtsdestotrotz werde die Stadt die Situation auf den Spielplätzen im Auge behalten. Insbesondere die Plätze, wo vor dem Corona-Ausbruch schon immer viel los war. Falls die Abstandsregeln nicht eingehalten würden und „aufgrund des Besucherverhaltens besondere Infektionsgefahren zu erwarten sind“, könne die Stadt einzelne Spielplätze auch wieder schließen. Mitarbeiter der Stadt würden die Gelände regelmäßig besuchen und, wo notwendig, mit Eltern sprechen, damit allgemeine Hygienevorgaben eingehalten werden.