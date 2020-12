Stadt Oberhausen meldet zwei weitere Corona-Todesopfer

18 Corona-Patienten werden derzeit in Oberhausen auf einer Intensivstation behandelt, acht von ihnen werden beatmet. Das Foto zeigt eine Corona-Intensivstation in Essen.

Oberhausen. Die Zahl der Corona-Todesfälle in Oberhausen liegt bei 61. Der Inzidenzwert steigt weiter, acht Patienten werden auf der Intensivstation beatmet.

Die Stadt Oberhausen beklagt zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Eine 80-jährige Frau und ein 79-jähriger Mann sind an oder mit dem Virus verstorben. Damit steigt die Gesamtzahl der Corona-Todesfälle seit Ausbruch der Pandemie auf 61.

+++ Sie möchten keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann bestellen Sie hier den kostenlosen WAZ-Newsletter +++

Der Inzidenzwert, also die Zahl der Neu-Infektionen je 100.000 Einwohner der vergangenen sieben Tage, ist erneut gestiegen und lag am Dienstagmorgen bei 209,7. Am Vortag lag er noch bei 205,4.

163 Corona-Infizierten geht es so schlecht, dass sie in einem Krankenhaus behandelt werden, 18 von ihnen auf einer Intensivstation. Acht Patienten werden beatmet.