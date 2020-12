Stadt Oberhausen meldet zwei weitere Corona-Todesopfer

Zwei weitere Corona-Patienten sind in Oberhausen an oder mit dem Virus verstorben.

Oberhausen. Die Zahl der Corona-Todesfälle steigt auf 51. Die Krankenhäuser füllen sich: Die Zahl der Corona-Patienten in den Kliniken steigt auf 150.

Zwei weitere Corona-Patienten in Oberhausen sind an oder mit der Virusinfektion verstorben. Das meldet die Stadt am Donnerstagnachmittag. Bei den Toten handelt es sich um einen 81-jährigen Mann und eine 91-jährige Frau.

Einen Sprung nach oben hat erneut die Zahl der Infizierten gemacht, die in einem Krankenhaus behandelt werden müssen. 150 sind es mit Stand Donnerstag, 10. Dezember 2020, 12 Uhr. Am Tag zuvor waren es noch 136. 16 Personen geht es so schlecht, dass sie auf der Intensivstation betreut werden, neun von ihnen werden beatmet.