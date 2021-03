Stadt Oberhausen meldet weitere Corona-Fälle an Schule

Zwei kleinere Corona-Ausbrüche meldet die Stadt an Oberhausener Schulen, das Symbolfoto entstand im Mai 2020 am Sophie-Scholl-Gymnasium.

Oberhausen. Nach der Jacobischule ist nun die Anne-Frank-Realschule betroffen. Das Gesundheitsamt ordnete für mehrere Schüler eine häusliche Quarantäne an.

Seitdem es nun auch an Oberhausener Schulen teilweise wieder Präsenzunterricht gibt, hat die Stadt bereits zwei Corona-Ausbrüche an Schulen gemeldet. Am 1. März wurde ein positiv getesteter Schüler an der Jacobischule gemeldet. 14 weitere Kinder müssen daher noch bis zum 11. März in häuslicher Quarantäne bleiben.

Am Sonntag, 7. März, meldet die Stadt zwei weitere Fälle an einer Schule: Ein Schüler und ein Lehrer der Anne-Frank-Realschule wurden positiv auf Covid-19 getestet. Für 23 Schülerinnen und Schüler wurde daher Quarantäne angeordnet.