Stadt Oberhausen meldet vier weitere Corona-Todesfälle

Oberhausen. Die Zahl der Corona-Todesfälle in Oberhausen steigt auf 45. Zehn Patienten liegen auf der Intensivstation, fünf müssen beatmet werden.

Vier weitere Menschen sind in Oberhausen nach einer aktuellen Meldung der Stadt an oder mit dem Coronavirus verstorben. Dabei handelt es sich um einen 74-Jährigen, einen 81-Jährigen sowie um zwei weitere Männer im Alter von jeweils 78 Jahren. Die Gesamtzahl der Corona-Todesfälle steigt damit auf 45.

>>> Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen Newsletter abonnieren: So abonnieren Sie den kostenlosen Oberhausen-Newsletter. <<<

Die Zahl der aktuell infizierten Personen liegt bei 606 (Stand: Sonntag, 6. Dezember), das sind sechs weniger als am Vortag. Insgesamt sind inzwischen 2687 (Vortag: 2639) Personen genesen. Die Gesamtzahl der positiv getesteten Oberhausener seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr steigt weiter. Die Zahl liegt derzeit bei 3338 Personen. Einen Tag zuvor waren es noch 3296. Damit steigt auch der Sieben-Tage-Inzidenzwert wieder auf aktuell 164,2. Am Samstag lag er bei 158,0. Derzeit befinden sich 117 Covid-Patienten in Krankenhäusern, davon werden zehn Personen intensiv-medizinisch behandelt, fünf von ihnen werden beatmet. In angeordneter Quarantäne befinden sich nach Angaben der Stadt 1147 Personen.

Weitere Corona-Fälle am Heinrich-Heine-Gymnasium und in einer Kindertagesstätte

Am Heinrich-Heine-Gymnasium haben sich zwei Schüler/Schülerinnen infiziert. Deshalb müssen 17 Schüler bis zum 15. Dezember in Quarantäne. Aktuell befinden sich damit insgesamt 227 Schüler aus Oberhausener Schulen sowie 14 pädagogische Fachkräfte in Quarantäne. In der Landwehrschule finden nach Angaben der Stadt derzeit Ermittlungen statt.

In der Kindertageseinrichtung Schatzkiste hat sich eine pädagogische Fachkraft infiziert, 21 Kinder und 4 pädagogische Fachkräfte müssen ebenfalls bis zum 15. Dezember in Quarantäne. Aktuell befinden sich damit im Bereich der Kindertageseinrichtungen insgesamt 81 Kinder sowie elf pädagogische Fachkräfte in Quarantäne.

Weitere Nachrichten aus Oberhausen gibt es hier.