Stadt Oberhausen impft weiter in Einkaufszentren

Oberhausen. Termine für noch Ungeimpfte gibt’s in den kommenden Wochen am Bero-Center und Centro, bei der Tafel und auf Marktplätzen.

Seit dem 1. Oktober sind die niedergelassenen Hausärzte für Impfungen gegen Covid-19 zuständig. Die Stadt Oberhausen bietet allerdings an einzelnen Tagen ebenfalls Impfungen im Stadtgebiet an.

Hier die Termine und Orte der kommenden Wochen: montags von 10 bis 14.30 Uhr im Bero-Center, Eingang Nord, neben dem Obstgeschäft, Concordia Straße 32, dienstags von 10 bis 15 Uhr am Marktplatz in Osterfeld, Gildenstraße 10, mittwochs von 10 bis 15 Uhr am Sterkrader Tor, neben der Sparkasse. Weitere Impftermine gibt’s am Donnerstag, 28. Oktober, von 10 bis 14.30 Uhr am Centro, vor der Oase, und am Freitag, 29. Oktober, von 12 bis 15 Uhr bei der Oberhausener Tafel, Gustavstraße 54.

Vordrucke möglichst ausgefüllt bereithalten

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahre werden mit einem mRNA-Impfstoff (Biontech oder Moderna) geimpft. Bei Kindern ab zwölf Jahren muss eine sorgeberechtigte Person dabei sein. Zudem ist eine Einwilligung beider sorgeberechtigter Personen mitzubringen. Wer zur Erstimpfung kommt, erhält einen Termin für die Zweitimpfung. Mitbringen müssen die Impfwilligen einen Personalausweis und – sofern vorhanden – ihren Impfausweis.

Um die Wartezeiten möglichst gering zu halten, sollten zudem folgende Vordrucke ausgefüllt und mitgebracht werden: Aufklärungsmerkblatt zur Schutzimpfung gegen Covid-19 mit mRNA-Impfstoff und der Anamnese- und Einwilligungsbogen zur Schutzimpfung.

Vordrucke sowie die Einwilligungserklärung und weitere Infos gibt’s online auf der Seite oberhausen.de/impfen.

